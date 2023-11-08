8 نصائح للوقاية من النوبات القلبية في الشتاء غدًا.. تعليق الحضور بمدارس الرياض وتأجيل اختبارات جامعة الإمام سيل وادي الريم يمتزج بمياه البحر في جازان المنطقة المصرية في بوليفارد وورلد.. بوابة موسم الرياض إلى عصر الفراعنة أمانة جدة تعلن عن وظائف شاغرة عبر منصة جدارات لقطات لهطول الأمطار على أحياء شمال الباحة دليلك إلى التعامل والوقاية من آلام الظهر معنى حالة الدفعة لا يوجد في حساب المواطن الكهرباء : تقسيط الفاتورة مرتين سنويًا فقط التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء الحمل
تؤكد منظمة الصحة العالمية أن النوبة القلبية تحدث عندما لا تتلقى عضلة القلب إمدادات كافية من الدم، خاصة لدى كبار السن في فصل الشتاء مع برودة الطقس.
وتنصح الصحة العالمية وأيضًا الأطباء، بأهمية ممارسة بعد الأنشطة اليومية للوقاية من النوبات القلبية كما يلي:
غالبًا ما يجعلنا الطقس البارد أقل ميلًا إلى ممارسة الرياضة، لكن النشاط البدني أمر حيوي لصحة القلب، جرب التمارين الداخلية، مثل اليوجا أو التمارين المنزلية، لتظل نشيطًا حتى عندما يكون الجو باردًا بالخارج.
اختر الأطعمة الدافئة والمغذية مثل الحساء والخضراوات المحمصة، قم بتضمين الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون في نظامك الغذائي للحفاظ على صحة القلب.
قد تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى إجهاد قلبك؛ لذا تأكد من ارتداء ملابس مناسبة وحافظ على تغطية الأطراف للحفاظ على حرارة الجسم.
ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي للنوبات القلبية. افحص ضغط دمك بانتظام، وإذا كان مرتفعًا، فتعاون مع طبيبك للتحكم فيه بفعالية.
مهم ألا ننسى شرب كمية كافية من الماء خلال موسم الشتاء والبرد، ولكن يعد الترطيب المناسب أمرًا بالغ الأهمية لصحة القلب؛ لذا تأكد من شرب كمية كافية من السوائل يوميًّا.
الإفراط في استهلاك الكافيين يمكن أن يؤثر سلبًا على قلبك، استمتع بهذه المشروبات باعتدال وكن على دراية بتأثيراتها على صحتك.
يمكن أن يؤدي تناول الطعام أثناء العطلة إلى الإفراط، مما قد يجهد قلبك، انتبه إلى أحجام الوجبات وتجنب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر.
إذا كنت تدخن، فإن الإقلاع عن التدخين هو أحد أهم الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية قلبك، اطلب الدعم من متخصصي الرعاية الصحية أو برامج الإقلاع عن التدخين.