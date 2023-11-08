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​8 نصائح للوقاية من النوبات القلبية في الشتاء

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
​8 نصائح للوقاية من النوبات القلبية في الشتاء
المواطن - فريق التحرير

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تؤكد منظمة الصحة العالمية أن النوبة القلبية تحدث عندما لا تتلقى عضلة القلب إمدادات كافية من الدم، خاصة لدى كبار السن في فصل الشتاء مع برودة الطقس.

وتنصح الصحة العالمية وأيضًا الأطباء، بأهمية ممارسة بعد الأنشطة اليومية للوقاية من النوبات القلبية كما يلي:

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1- ممارسة الرياضة

غالبًا ما يجعلنا الطقس البارد أقل ميلًا إلى ممارسة الرياضة، لكن النشاط البدني أمر حيوي لصحة القلب، جرب التمارين الداخلية، مثل اليوجا أو التمارين المنزلية، لتظل نشيطًا حتى عندما يكون الجو باردًا بالخارج.

2- أطعمة صحية

اختر الأطعمة الدافئة والمغذية مثل الحساء والخضراوات المحمصة، قم بتضمين الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون في نظامك الغذائي للحفاظ على صحة القلب.

3- الحفاظ على التدفئة

قد تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى إجهاد قلبك؛ لذا تأكد من ارتداء ملابس مناسبة وحافظ على تغطية الأطراف للحفاظ على حرارة الجسم.

4- راقب ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي للنوبات القلبية. افحص ضغط دمك بانتظام، وإذا كان مرتفعًا، فتعاون مع طبيبك للتحكم فيه بفعالية.

5- لا تنسَ شرب الماء

مهم ألا ننسى شرب كمية كافية من الماء خلال موسم الشتاء والبرد، ولكن يعد الترطيب المناسب أمرًا بالغ الأهمية لصحة القلب؛ لذا تأكد من شرب كمية كافية من السوائل يوميًّا.

6- الحد من الكافيين

الإفراط في استهلاك الكافيين يمكن أن يؤثر سلبًا على قلبك، استمتع بهذه المشروبات باعتدال وكن على دراية بتأثيراتها على صحتك.

7- تجنب الإفراط في تناول الطعام

يمكن أن يؤدي تناول الطعام أثناء العطلة إلى الإفراط، مما قد يجهد قلبك، انتبه إلى أحجام الوجبات وتجنب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر.

8- توقف عن التدخين

إذا كنت تدخن، فإن الإقلاع عن التدخين هو أحد أهم الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية قلبك، اطلب الدعم من متخصصي الرعاية الصحية أو برامج الإقلاع عن التدخين.

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