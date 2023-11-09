9 مباريات قد تتسبب في رحيل فيجا عن الأهلي !

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يبدو أن اللاعب الإسباني جابرييل فيجا نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد يغادر صفوف الراقي في شهر يناير المقبل وذلك بعد مرور 6 أشهر على انضمامه للراقي قادمًا من نادي سيلتا فيجو الإسباني.
وأفاد موقع EFE الإسباني أن الراقي قد يُعيد فيجا لصفوف نادي سيلتا فيجو على سبيل الإعارة.
وخاض فيجا 9 مباريات مع الراقي في بطولتي دوري روشن وكأس الملك، لم يقدم فيها المستوى المطلوب حيث قدم تمريرتين حاسمتين فقط.
يذكر أن جماهير الراقي كانت طالبت كذلك برحيل اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو بسبب تواضع أدائه.