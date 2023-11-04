90 متحدثًا عالميًا يناقشون مستجدات العلاج الإشعاعي والأورام

يناقش 90 متحدثًا عالميًا يشاركون في مؤتمر جمعية الأورام والعلاج الإشعاعي، أحدث ما وصل إليه العلم في العلاج الإشعاعي والأورام حيث يركز على أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي وخاصة العلاج الإشعاعي الحي الدقيق وبواسطة التصوير، من خلال الأبحاث التي قامت بها مراكز الأبحاث والجامعات على مستوى العالم.

ويأتي ذلك في المؤتمر الثاني لجمعية الأورام والعلاج الإشعاعي في الشرق الوسط (تحت التأسيس)، الذي تستضيفه الرياض، لمدة ثلاثة أيام من التاسع إلى الحادي عشر من شهر نوفمبر ٢٠٢٣م.

علاج الأورام

ويشارك في المؤتمر جميع مراكز الأورام في دول الخليج ممثلة مركز السلطان قابوس ومركز الأورام بالكويت ومراكز الأورام في قطر والبحرين والامارات العربية المتحدة ورؤساء الأقسام والعلاج الإشعاعي والأورام، حيث تستضيف جامعة الفيصل بالرياض الجمعية والمؤتمر معًا، وقد بلغ عدد التسجيل لهذا المؤتمر العالمي أكثر من ألف وخمسة مائة مهتم بالتخصص للحضور من جميع أنحاء العالم.

العلاج الإشعاعي

وأكد رئيس المؤتمر و رئيس قسم العلاج الإشعاعي بمركز الأورام الشامل بمدينة الملك فهد الطبية الدكتور سعد الرشيدي، على مشاركة أكثر من ٩٠ متحدثًا ومتخصصًا في علم العلاج بأستاذ الإشعاعي والأورام من أمريكا وكندا وأغلب الدول الأوروبية وأستراليا، مشيرًا إلى أنه سيتحدث في المؤتمر خبراء في المجال في المملكة العربية السعودية، وخبراء من الهيئة الأمريكية المنظمة للعلاج الإشعاعي في العالم بروفيسور سيف الحق، وجامعة شفيلد في المملكة المتحدة ممثلة بأستاذ الأورام بروفسور سيد حسين ومراكز الأورام المتقدمة في دول عدة، وأيضًا المختصين في دول الخليج العربي وباكستان وتركيا والعديد من الدول العربية المشاركة.

وأوضح أن رؤية المؤتمر وجمعية الأورام للعلاج الإشعاعي والأورام الشرق أوسطية تلتقي مع توجه جامعة الفيصل في تعزيز وتطوير الرعاية الصحية، مع التركيز على تطبيقات الطب الإشعاعي، مما يمكّن الممارسين من تقديم رعاية آمنة وعالية الجودة للمرضى، كما يستهدف المؤتمر العاملين في مجال الأشعة التشخيصية والتداخلية، والعلاج الإشعاعي، والفيزياء الطبية، والطب النووي، والهندسة الطبية، وقياس الجرعات، وطب القلب التداخلي، والعلوم السريرية، وجراحة المخ والأعصاب، وعلوم الأورام، والتمريض، إضافة إلى التقنيين، والطلاب، والشركات المهتمة.

مسارات علمية متخصصة

ويتضمن المؤتمر العديد من المسارات العلمية المتخصصة، منها: الأشعة التشخيصية والتداخلية، والفيزياء الطبية، والطب النووي، وعلاج الأورام الإشعاعي، والحماية من الإشعاع، وإدارة الطوارئ الإشعاعية، والهندسة الطبية، وتقنية الأشعة، والطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي، وإدارة التغيير في المجال الصحي، والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال، والعلاج الإشعاعي والتعليم الطبي الإشعاعي، كما يسعى المؤتمر إلى تبادل الآراء ومناقشة التطبيقات السريرية الراهنة والمقاربات المستقبلية المبتكرة في مجال الطب الإشعاعي، إضافة إلى خلق بيئة جيدة لتشجيع العلوم الأساسية والبحوث التطبيقية والتطبيقات السريرية في الطب الإشعاعي.

ويحظى المؤتمر وكذلك تأسيس جمعية الشرق الأوسط للعلاج الإشعاعي والأورام بدعم كبرى جمعيات الأورام في العالم، إضافة إلى دعم الجمعية الأوروبية للأورام والجمعية الكندية للعلاج الإشعاعي والجمعية الأسترالية للعلاج الإشعاعي الداخلي والجمعية التركية للعلاج الإشعاعي، بالإضافة للجمعية الباكستانية للأورام والعلاج الإشعاعي وجمعيات سعودية.

وتضم لجنة تنظيم المؤتمر العالمي كلًا من الدكتور سعد الرشيدي (رئيس المؤتمر رئيس قسم العلاج الإشعاعي بمركز الأورام الشامل بمدينة الملك فهد الطبية الدكتور)، والدكتور نديم بارفيس (نائب الرئيس)، وكل من البروفيسور خالد القطان (عميد كلية الطب بجامعة الفيصل) والبروفيسور جون بينول (المتعاون مع جامعة الفيصل).