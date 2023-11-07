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98 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٩ مساءً
98 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف أمنية وإدارية وفنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “الشركة العربية للحراسات الأمنية، وشركة نبيل عبدالله أبو نهية وشريكه، وشركة التميمي للخدمات والصيانة العالمية، وشركة زهران لإدارة المرافق، والشركة العالمية للصناعات الحديثة، وشركة شرز للتجارة والمقاولات المحدودة، ومؤسسة حامد سعود العتيبي للمقاولات” في كل من الجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أن وظائف برنامج التأهيل والإحلال المتاحة وفق المسميات التالية:

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– حارس أمن (90 وظيفة للجنسين/ الجبيل).

– مشرف مستودع (الجبيل).

– مراقب عام ميداني/ ميكانيكي (الجبيل).

– منسق استلام وتسليم (الجبيل).

– مدير التشغيل والصيانة (ينبع).

– منقذة/ أنشطة السباحة (ينبع).

– مهندس أنظمة حريق (ينبع).

– مراقب أعمال (ينبع).

– مراقب عمال نظافة (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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