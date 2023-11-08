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تجاوز مليار ظهور خلال 20 يومًا

Battle of the Baddest في موسم الرياض يسجل أكبر حملة إعلانية في تاريخ الملاكمة

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ مساءً
Battle of the Baddest في موسم الرياض يسجل أكبر حملة إعلانية في تاريخ الملاكمة
المواطن - فريق التحرير

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بعد وصوله أكثر من 1,3 مليار ظهور في 13 دولة حول العالم خلال 20 يومًا، سجل النزال العالمي لأشرس رجل على وجه الأرض على حزام موسم الرياض أكبر حملة إعلانية، حيث وصلت أصداؤه لجميع أنحاء العالم من خلال موسم الرياض 2023، الذي جعلها جزءًا من فعاليات افتتاحه هذا العام في 28 أكتوبر الماضي.

Battle of the Baddest

وكانت الانطلاقة الأولى لحملة نزال أشرس رجل على وجه الأرض قد بدأت في سبتمبر الماضي حين استضافت العاصمة البريطانية لندن أول مؤتمر صحافي للنزال المرتقب بين البطلين العالميين تايسون فيوري، وفرانسيس انجانو، قبل أن تتحول مسابقات النزال وفعالياته إلى شاشات ميدان بيكاديلي في نفس المدينة، وشاشات تايم سكوير في نيويورك، إضافة إلى “sphere” في لاس فيغاس.

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وفي منتصف أكتوبر الماضي الذي كان العالم ينتظر فيه أحداث النزال التاريخي، كانت حلبة النزال قد صممت في قلب أوربا، بالقرب من جسر البرج في لندن، حيث ضمت مجسمين لفرانسيس انجانو، وتايسون فيوري، إضافة إلى تاج مرصع بعدد من الأحجار الكريمة يرمز إلى النزال الذي أصبحت مجسماته جزءا من المعالم السياحية في أوربا والعالم قبل انطلاقها في العاصمة الرياض.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: هنا

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