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لخلافة تين هاج

Manchester united يُطارد زيدان

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ مساءً
Manchester united يُطارد زيدان
المواطن - محمد سمعه

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تفكر إدارة Manchester united الإنجليزي في التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي خلفًا للمدرب الهولندي إريك تين هاج.

ماذا حقق تين هاج مع Manchester united؟

وقالت صحيفة The Times البريطانية: إن المدرب الهولندي تين هاج مهدد بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد بسبب الانطلاقة السيئة للفريق والتي تحققت في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

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جدير بالذكر أن اسم زيدان كان ارتبط أيضًا بتدريب نادي ريال مدريد الإسباني، في حال رحل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويستعد فريق Manchester united لمواجهة فولهام بعد غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

تين هاج مدرب مانشستر يونايتد وليفربول

زيدان وريال مدريد 

وفي يونيو الماضي، قالت صحيفة AS الإسبانية إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يريد وضع زيدان نجم الكرة الفرنسية السابق في الهيكل الإداري للنادي وذلك لجذب اللاعبين المميزين مثل مواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورغم توتر العلاقات مؤخرًا بين المدرب الفرنسي وفلورنتينو بيريز لكن الأول سيرحب بالعودة إلى ريال مدريد والعمل في منصب إداري بعد أن أدى دوره كلاعب ومدرب في الريال.

وكان موقع Tutto Mercato الإيطالي أفاد أن زيدان كان تلقى عرضًا مغريًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وصل إلى 50 مليون يورو، إلا أنه رفضه رسميًّا.

زيدان
زيدان – المصدر juvefc

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