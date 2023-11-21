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بعد إقالة رئيسها

OpenAI تواجه خطر الزوال

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
OpenAI تواجه خطر الزوال
المواطن - فريق التحرير

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تواجه شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI) التي برزت قبل عام في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، خطر الزوال بعد إقالة رئيسها سام ألتمان، في تطوّر أثار أزمة كبيرة على خلفية مخاوف من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي.

ترك OpenAI

ومساء الاثنين، وقّع نحو 700 من أصل 770 موظفًا في الشركة الناشئة التي تتخذ مقرًّا لها في كاليفورنيا، رسالة يهددون فيها بترك الشركة في حال رفض مجلس الإدارة الاستقالة، على ما نقلت وسائل إعلام كثيرة.

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مخاوف بشأن الأمان

ويعتبر بريندان دولان غافيت، وهو أستاذ في علوم الكمبيوتر لدى جامعة نيويورك تاندون، أنّ هذه الفرضية أُثبتت بتعيين رئيس تنفيذي جديد لـ OpenAI خلفًا لألتمان. ويقول: “لقد أعرب مرات كثيرة عن مخاوفه بشأن الأمان في الذكاء الاصطناعي”.

وفي مقالة نشرها موقع “ذي إنفورميشن”، يقول مؤسس شركة “كوسلا فنتشرز” المساهمة في “أوبن إيه آي” فينود كوسلا: “وصلنا إلى هذه المرحلة لأنّ أشخاصًا يحبّون الخيال العلمي وصحافيين يسعون إلى الإثارة، ضخّموا عددًا من المخاطر الصغيرة”.

من بين المخاطر التي يطرحها تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي هو احتمال أن تُستخدَم البرامج لأغراض عسكرية، أو للتضليل، أو أن تصبح مستقلة وتهاجم البشر.

ويقول فينود كوسلا: “آن الأوان للتركيز على مخاطر الذكاء الاصطناعي، لكن ليس لدرجة إبطاء تقدّمه وحرماننا من فوائده”.

وسلطت الأحداث التي سُجّلت خلال الأيام الأخيرة الضوء على حدود نموذج “أوبن إيه آي” الرامي إلى وضع شركة يراهن عليها اللاعبون الماليون بمليارات الدولارات، تحت سيطرة شركة قابضة غير ربحية.

فقد المنظور العام

وتقول كارولينا ميلانيسي من شركة “كرييتف ستراتيجيز”: إن المسؤولين “فقدوا المنظور العام”، متوجهة إليهم بالقول: “كيف يمكنكم أن تبقوا مؤسسة غير ربحية بمجرد أن توافقوا على مبالغ من جهات كمايكروسوفت؟”.

وأقرّت شركة “ريدموند” العملاقة، بحسب وسائل إعلام عدة، اعتمادات بقيمة عشرة مليارات دولار خدمةً لشراكتها مع OpenAI، بمنحها تحديدًا قدرات هائلة في معالجة البيانات وتطوير نماذجها.

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