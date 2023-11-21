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ضمن منافسات التصفيات الآسيوية

SSC تنقل مباراة السعودية والأردن

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠١ مساءً
SSC تنقل مباراة السعودية والأردن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شبكة قنوات SSC عن نقل مباراة السعودية والأردن، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة، المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء.

مباراة السعودية والأردن على SSC

ويحتضن ملعب عمان الدولي مباراة السعودية والأردن، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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مباراة السعودية والأردن
موعد المباراة – المصدر @ssc_sports

وكشفت شركة الرياضة السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، عن حصولها على حقوق بث مباراة السعودية والأردن، التي ستنطلق عند الساعة السابعة مساء، وسيتم إذاعتها عبر قناة SSC1.

ويدخل الأخضر مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وتعزيز تواجده في صدارة الترتيب، بعد البداية القوة بتجاوز باكستان بأربعة أهداف دون رد، فيما يسعى منتخب الأردن، لحصد أول ثلاث نقاط بعد تعادله أمام طاجيكستان.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @Yalmisehal

ترتيب المجموعة بالتصفيات الآسيوية

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الأخضر بصدارة ترتيب مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن الأردن وطاجيكستان، ويتذيل منتخب باكستان الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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