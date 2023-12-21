آبل تخطط لإطلاق نظارة Vision Pro في فبراير 2024

كثفت شركة آبل إنتاج نظارة الواقع المختلط Vision Pro، مما يمهد الطريق لإطلاقها بحلول شهر فبراير من عام 2024، وتستعد آبل لعرضها في بعض متاجر البيع بالتجزئة، لذلك تحتاج هذه المتاجر إلى وجود نظارة رأس في متناول اليد وجميع الملحقات، ومنها عصابة الرأس ذات الأحجام المختلفة والأقفال الضوئية.

نظارة الرأس الجديدة من آبل

وأفادت وكالة “بلومبرغ” أنه يجري إنتاج نظارة الرأس الجديدة بالسرعة القصوى في منشآت في الصين منذ عدة أسابيع. وتهدف آبل أن تكون الوحدات المخصصة للعملاء جاهزة بحلول نهاية شهر يناير، مع التخطيط للبيع بالتجزئة للمرة الأولى في شهر فبراير.

وأعلنت آبل نظارة الواقع المختلط Vision Pro في شهر يونيو، ويبلغ سعرها نحو 3500 دولار، وكان من المتوقع أن تكون متاحة بحلول أوائل عام 2024 في الولايات المتحدة.

الجدول الزمني لإطلاق النظارة

وتباينت منذ ذلك الحين شائعات الجدول الزمني للإصدار، إذ أشارت الشائعات الأولية إلى شهر مارس، في حين أشارت الشائعات اللاحقة إلى شهر يناير.

وأرسلت الشركة بريدًا إلكترونيًا إلى مطوري البرامج من أجل تشجيعهم على الاستعداد لوصول نظارة Vision Pro من خلال اختبار تطبيقاتهم بالأدوات الحديثة وإرسال برامجهم إلى آبل للحصول على التعليقات.

تعقيدات التصميم

وأشارت تقارير إعلامية صادرة في شهر يوليو إلى أن الشركة المصنعة لجهاز آيفون اضطرت إلى إجراء تخفيضات كبيرة في توقعات إنتاج نظارة الرأس بسبب تعقيدات التصميم.

وتقتصر مبيعات Vision Pro على الولايات المتحدة في البداية، ويحتاج العملاء إلى الشراء من متجر البيع بالتجزئة أو تقديم الطلب عبر الإنترنت واستلام النظارة من متجر البيع بالتجزئة.

توفير نظارة آبل بمتاجر البيع بالتجزئة

وتريد آبل التحقق من حصول العملاء على حجم عصابة الرأس الملائم وقفل الضوء المناسب. ولن يبدو المحتوى جيدًا دون المقاس المحكم لقفل الضوء الذي يحجب جميع الإضاءة المحيطة، كما قد يبدو الجهاز ثقيلًا للغاية دون حجم عصابة الرأس المناسب.

ويحتاج بعض العملاء أيضًا إلى عدسات طبية مخصصة من شركة زايس، لذلك تخطط آبل لتجميع نظارة الرأس في متاجر البيع بالتجزئة.

تجربة ارتداء نظارة الواقع الافتراضي

وتستعد آبل لعرض Vision Pro في بعض متاجر البيع بالتجزئة، لذلك تحتاج هذه المتاجر إلى وجود نظارة رأس في متناول اليد وجميع الملحقات، ومنها عصابات الرأس ذات الأحجام المختلفة والأقفال الضوئية. وترسل الشركة موظفين من كل متجر من متاجر البيع بالتجزئة إلى كوبرتينو لمعرفة كيفية إعداد الجهاز للعملاء.

ويتعلم الموظفون كيفية عمل Vision Pro، وما المزايا التي يجب الإشارة إليها في المحادثات مع المشترين المحتملين، وكيفية ربط عصابة الرأس، والقفل الضوئي، والعدسات الطبية.

سعر جهاز Vision Pro

ومن غير المتوقع أن تعقد آبل حدث Vision Pro آخر عند إطلاق الجهاز، نظرًا إلى الإصدار المحدود في الولايات المتحدة، وسعر الجهاز البالغ نحو 3500 دولار، والإمدادات المحدودة المتوفرة لدى الشركة.

وقد يستغرق الأمر أشهرًا قبل أن تتمكن الشركة من تصنيع وحدات كافية في حال كان الطلب مرتفعًا على Vision Pro.

وتخطط آبل لإطلاق المنتج في شهر فبراير، مع أن جورمان يحذر من أن مشكلات الإنتاج أو مشكلات أخرى قد تؤدي إلى التأخير.