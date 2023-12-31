آخرهم حارق القطط .. 5 وقائع تعذيب للحيوانات أثارت غضب السعوديين

نشر أحد الأشخاص، قيل إنه طالب بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، مقطع فيديو لإحدى القطط داخل قفص، قبل أن يشعل فيها النيران حتى الموت، ما أثار غضب مرتادي مواقع التواصل، الذين طالبوا بالقبض عليه.

حارق القطط

وتفاعلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع وسم “القبض على معنف القطط في الظهران”، الذي تصدر منصة X (تويتر سابقًا)، بتغريدة جاء فيها “تم تسليم الشخص المتهم إلى الجهات المختصة للتحقيقات، وعبرت عن إدانتها بشدة لأي تصرف يتعارض مع قيمنا”.

وأعلن الحساب الرسمي للأمن العام، أن شرطة الظهران بالمنطقة الشرقية ألقت القبض على شخص نشر عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماع محتوى مرئيًا يتضمن تعذيب كائن حي بإشعال النار فيه.

ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى فيما يتعلق بتعذيب الحيوانات في المملكة، وإنما سبقتها حوادث عديدة، تستعرضها “المواطن” فيما يلي:

إطلاق نار

في وقت سابق من الشهر الجاري، أمرت النيابة العامة في السعودية، بالقبض على شخص أطلق النار على حيوان، بعد رواج مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان مقطع فيديو متداول أظهر رجلاً يمسك مسدسًا وبرفقته طفل، قبل أن يطلق النار على كلب على جانب الطريق. وقال سعوديون إن الواقعة حدثت في منطقة جيزان جنوبي غرب السعودية.

وقال بيان النيابة إنه “بناء على ما تم رصده من قبل مركز الرصد النيابي من انتشار محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي “مقطع فيديو”، يُظهر قيام شخص بإطلاق النار على حيوان، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض عليه وإحالته للتحقيق، وإشعار الجهة المختصة للتحقق من السلامة الجسدية والنفسية للطفل الموجود في مسرح الجريمة”، بحسب قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية.

حارق الكلب

وتحت وسم “حارق الكلب”، تداول مغردون في السعودية مقطعًا مصورًا يظهر حرق كلب باستخدام ألعاب نارية، ما أثار حالة من الغضب.

وقالت وزارة البيئة إنها تنسق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيء، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها، وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي.

نظام الرفق بالحيوان

وطالب عدد من النشطاء بتغليط عقوبة “مخالفة نظام الرفق بالحيوان” والتي تنص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف ريال سعودي. ويضاعف المبلغ عند تكرار المخالفة خلال عام واحد، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة ترتفع الغرامة إلى 200 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة مدة 90 يومًا، وفي المرة الرابعة يغرم المخالف 400 ألف ريال، مع إلغاء ترخيص المنشأة بشكل نهائي.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة البيئة، أن عقوبة إيذاء الحيوانات قد تصل إلى السجن والتشهير بعد اكتساب الحكم للقطعية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة البيئة على منصة X: “تابعت الوزارة المقطع المتداول لقيام شخص بالإساءة للحيوان باستخدام الألعاب النارية #حارق_الكلب، وتؤكد أنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.”

ضرب قاس

وفي مارس 2022، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع تعذيب كلب صغير بشكل قاسٍ في حي لبن في الرياض، وأظهر الفيديو الشخص وهو يمسك الكلب من ذيله ويسقطه أرضًا أكثر من مرة، قبل أن يضربه بحذائه.

اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ما دفع ناشطين إلى إطلاق وسم “معذب الكلب حي لبن”، وطالبوا من خلاله بالقبض على معذب الكلب وتطبيق العقوبات بحقه.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن شرطة المنطقة قبضت على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي على حيوان بالضرب في أحد الشوارع العامة بمدينة الرياض، ولفت إلى أنه جرى إيقاف المواطن، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

تحرش بقطة

وفي مايو 2021، نشر شاب سعودي يدعى “خالد” مقطع فيديو وهو يتحرش بقطة على حسابه في سناب شات، وعلق عليه ضاحكًا، وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل، وانتشر وسم “خالد مغتصب القطط”، وسط مطالبات بمعاقبته، بسبب جريمته التي تخلو من الإنسانية والرحمة.

وأظهر مقطع الفيديو الشاب، وهو يمسك في يده عودًا معدنيًا ويتحرش بالقطة .

وبعد الغضب بالشارع السعودي على الواقعة، نشر خالد اعتذارًا عبر حسابه، حيث اعترف بخطئه وبأنه يشعر بالندم، وقدم اعتذاره لمن شاهد الفيديو، ودعا الله أن يسامحه على ما حدث.