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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

آرسنال يتألق هجوميًا بعد الدقيقة 90

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٦ مساءً
آرسنال يتألق هجوميًا بعد الدقيقة 90
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا، تألقه اللافت هجوميًا في الدقائق الأخيرة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليُحقق رقمًا مميزًا.

فوز قاتل ضد لوتون تاون

ولعب آرسنال ضد لوتون تاون بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجح الجانرز في تحقيق فوز قاتل في اللحظات الأخيرة بنتيجة 4\3، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة.

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آرسنال
لاعبو الفريق – المصدر @Arsenal

آرسنال يتألق هجوميًا

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن آرسنال هو أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يفوز في 5 مباريات في عام تقويمي واحد؛ بفضل الأهداف المسجلة في الدقيقة 90 أو بعدها.

آرسنال
لاعبو الفريق – المصدر @Arsenal

وأوضحت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن ديكلان رايس، بات ثالث لاعب في الجانرز ينجح في تسجيل هدفين حاسمين في الدقيقة 90 أو بعدها، في موسم واحد بالدوري الإنجليزي بعد إيان رايت ونيكلاس بندتنر.

وجاء هدف رايس بعد 96:23 دقيقة، ليكون أكثر هدف فوز متأخر للجانرز في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز خارج أرضه منذ بدء شبكة “أوبتا” في جمع الإحصائيات موسم 2007\ 2007.

آرسنال ضد لوتون تاون
لاعبو الفريق – المصدر @Arsenal

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