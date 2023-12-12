آرسنال يُنهي دور المجموعات بالتعادل أمام أيندهوفن

سقط الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال في فخ التعادل الإيجابي أمام فريق أيندهوفن الهولندي بنتيجة 1- 1، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

آرسنال ضد أيندهوفن

وكان الجانرز تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب الإنجليزي إدوارد نيكيتاه في الدقيقة الـ42.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق أيندهوفن في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب يورب فيرتسين.

وبعد التعادل أصبح رصيد الجانرز 13 نقطة في الصدارة بالمجموعة الثانية، بينما أصبح رصيد أيندهوفن 9 نقاط في المركز الثاني في المجموعة.