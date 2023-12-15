آسيا تتفوق على إفريقيا في كأس العالم للأندية

تتجه أنظار الجماهير إلى السعودية، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة مباراة الاتحاد والأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

مواجهة عربية بكأس العالم للأندية

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد موعدًا مع الأهلي المصري، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة.

تاريخ المواجهات الآسيوية والإفريقية

وشهدت النسخة الأولى من مونديال الأندية 2000، مواجهة آسيوية إفريقية، حيث لعب النصر ضد الرجاء المغربي، وفاز العالمي بنتيجة 4\3، وتفوق الاتحاد على الأهلي المصري بهدف نظيف في 2005.

وفاز سيدني إف سي الأسترالي على الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الخامس في نسخة 2005، وفي كأس العالم للأندية 2007؛ تعادل أوراوا ضد النجم الساحلي التونسي بنتيجة 2\2، وفاز الفريق الياباني بركلات الترجيح.

وفاز أديلايد الأسترالي على الأهلي المصري في نسخة 2008، وتغلب بوهانج ستيلرز الكوري على مازيمبي الكونغولي في 2009، وواصلت الأندية الآسيوية تفوقها، وتجاوز السد القطري نظيره الترجي التونسي في 2011.

وجاء أول فوز للأندية الإفريقية ضد نظيرتها الآسيوية في كأس العالم للأندية 2012، عندما فاز الأهلي المصري على سانفريس هيروشيما الياباني بنتيجة 2\1، وخسر الفريق المصري ضد جوانزو الصيني بثنائية في 2013.

وتعادل سيدني الأسترالي ضد وفاق سطيف بنتيجة 2\2 في نسخة 2014، وفاز الفريق الجزائري بركلات الترجيح بنتيجة 5\4، وتفوق سانفريس هيروشيما على مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في كأس العالم للأندية 2015.

وتفوق كاشيما أنتلرز الياباني على صن داونز الجنوب إفريقي في 2016، وفاز أوراوا على الوداد المغربي بنتيجة 3\2 في 2017، وتغلب العين الإماراتي على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في 2018.

وكسب الهلال نظيره الترجي بهدف في كأس العالم للأندية 2019، قبل أن يفوز الفريق التونسي على السد القطري بنتيجة 6\1 في النسخة ذاتها، وفاز الأهلي المصري على الدحيل بهدف في 2020.

وواصل الأهلي المصري صحوة الأندية الإفريقية، وفاز على الهلال برباعية دون رد في نسخة 2021، ونجح الزعيم في الفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5\3 بعد تعادلهما إيجابيًا في النسخة الماضية.