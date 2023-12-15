Icon

التأمينات توضح الإجراء المطلوب حال عدم تسجيل صاحب العمل للموظف Icon التشكيل المتوقع لقمة الاتحاد والأهلي المصري Icon إعدام دراجة نارية استخدمت في التفحيط بقطر Icon أفواج المعتمرين يؤدون مناسكهم في المسجد الحرام بكل راحة وسكينة Icon لقطات توثق منظر الشهب أثناء عبورها سماء المملكة Icon ختام الجولة الـ17 من دوري روشن بمباراتين غدًا Icon ماكسيمان يحقق رقمًا غائبًا منذ موسمين Icon أسعار الذهب في السعودية اليوم تعاود الصعود Icon الأرصاد: رياح تثير الغبار وأمطار على 5 مناطق Icon اختيار الجدعان لمنصب صندوق النقد الدولي يعكس مكانة السعودية إقليميًا وعالميًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
قبل مواجهة الاتحاد والأهلي اليوم

آسيا تتفوق على إفريقيا في كأس العالم للأندية

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ مساءً
آسيا تتفوق على إفريقيا في كأس العالم للأندية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تتجه أنظار الجماهير إلى السعودية، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة مباراة الاتحاد والأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

مواجهة عربية بكأس العالم للأندية

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد موعدًا مع الأهلي المصري، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة.

قد يهمّك أيضاً
فتح القبول لحملة الدبلوم الصحي بقوات الأمن الخاصة

فتح القبول لحملة الدبلوم الصحي بقوات الأمن الخاصة

صلاة الميت على الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير

صلاة الميت على الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

تاريخ المواجهات الآسيوية والإفريقية

وشهدت النسخة الأولى من مونديال الأندية 2000، مواجهة آسيوية إفريقية، حيث لعب النصر ضد الرجاء المغربي، وفاز العالمي بنتيجة 4\3، وتفوق الاتحاد على الأهلي المصري بهدف نظيف في 2005.

وفاز سيدني إف سي الأسترالي على الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الخامس في نسخة 2005، وفي كأس العالم للأندية 2007؛ تعادل أوراوا ضد النجم الساحلي التونسي بنتيجة 2\2، وفاز الفريق الياباني بركلات الترجيح.

الاتحاد والأهلي المصري
جانب من مباراة الاتحاد والأخلي

وفاز أديلايد الأسترالي على الأهلي المصري في نسخة 2008، وتغلب بوهانج ستيلرز الكوري على مازيمبي الكونغولي في 2009، وواصلت الأندية الآسيوية تفوقها، وتجاوز السد القطري نظيره الترجي التونسي في 2011.

وجاء أول فوز للأندية الإفريقية ضد نظيرتها الآسيوية في كأس العالم للأندية 2012، عندما فاز الأهلي المصري على سانفريس هيروشيما الياباني بنتيجة 2\1، وخسر الفريق المصري ضد جوانزو الصيني بثنائية في 2013.

وتعادل سيدني الأسترالي ضد وفاق سطيف بنتيجة 2\2 في نسخة 2014، وفاز الفريق الجزائري بركلات الترجيح بنتيجة 5\4، وتفوق سانفريس هيروشيما على مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في كأس العالم للأندية 2015.

وتفوق كاشيما أنتلرز الياباني على صن داونز الجنوب إفريقي في 2016، وفاز أوراوا على الوداد المغربي بنتيجة 3\2 في 2017، وتغلب العين الإماراتي على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في 2018.

العين والترجي في كأس العالم للأندية
مباراة العين والترجي

وكسب الهلال نظيره الترجي بهدف في كأس العالم للأندية 2019، قبل أن يفوز الفريق التونسي على السد القطري بنتيجة 6\1 في النسخة ذاتها، وفاز الأهلي المصري على الدحيل بهدف في 2020.

وواصل الأهلي المصري صحوة الأندية الإفريقية، وفاز على الهلال برباعية دون رد في نسخة 2021، ونجح الزعيم في الفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5\3 بعد تعادلهما إيجابيًا في النسخة الماضية.

الهلال والأهلي المصري

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال

وظائف
فينسيوس جونيور يغيب عن مباريات السوبر الإسباني في السعودية
الرياضة

فينسيوس جونيور يغيب عن مباريات السوبر الإسباني...

الرياضة
وندر جاردن الوجهة الساحرة في موسم الرياض
الترفيه

وندر جاردن الوجهة الساحرة في موسم الرياض

الترفيه
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة المراعي
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة المراعي

وظائف
الجوازات: خدمة تواصل عبر أبشر تمكّن المستفيدين من إنجاز معاملات تعذّر تنفيذها
السعودية اليوم

الجوازات: خدمة تواصل عبر أبشر تمكّن المستفيدين...

السعودية اليوم
لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك هات 23 بالرياض
السعودية اليوم

لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك...

السعودية اليوم
الدولار يلامس أعلى مستوى في أسبوعين
آخر الاخبار

الدولار يلامس أعلى مستوى في أسبوعين

آخر الاخبار
وظائف شاغرة لدى شركة رتال
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة رتال

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه