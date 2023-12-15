آلية الإعفاء من غرامات التأخير لدى التأمينات

أكدت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية أنه يمكن رفع طلب خدمة الإعفاء من غرامات التأخير عبر تأميناتي أعمال من خلال موقع التأمينات الاجتماعية، علمًا بأن الإعفاء يكون لنسبة 50% من غرامات تأخير سداد الاشتراكات ويكون لمرة واحدة في عمر المنشأة.

التسجيل في التأمينات

وقالت خدمة المستفيدين في التأمينات عبر منصة إكس: إن التسجيل الزامي في حال وجود علاقة عمل ويتم تسجيل الموظف عن طريق جهة عمله بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل، وفي حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكن للموظف تقديم طلب إضافة مدة بأثر رجعي.