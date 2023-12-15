نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام أوراوا الياباني يضرب موعدًا مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية آلية الإعفاء من غرامات التأخير لدى التأمينات توضيح من حساب المواطن لأصحاب السجلات التجارية ليبي يقتل والده بـ24 طعنة في الرقبة وهو نائم ضمك يتفوق على الرائد بهدف في الشوط الأول سعود عبدالحميد يُسجل أول أهدافه مع الهلال ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة داخل المدن لقطات منوعة من توافد جماهير الاتحاد والأهلي المصري للجوهرة المشعة موعد مباراة فالنسيا ضد برشلونة والقنوات الناقلة
أكدت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية أنه يمكن رفع طلب خدمة الإعفاء من غرامات التأخير عبر تأميناتي أعمال من خلال موقع التأمينات الاجتماعية، علمًا بأن الإعفاء يكون لنسبة 50% من غرامات تأخير سداد الاشتراكات ويكون لمرة واحدة في عمر المنشأة.
وقالت خدمة المستفيدين في التأمينات عبر منصة إكس: إن التسجيل الزامي في حال وجود علاقة عمل ويتم تسجيل الموظف عن طريق جهة عمله بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل، وفي حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكن للموظف تقديم طلب إضافة مدة بأثر رجعي.
وتتيح هذه الخدمة للمشترك طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيلها من قبل صاحب العمل عن طريق ما يلي: