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عبر تأميناتي أعمال

آلية الإعفاء من غرامات التأخير لدى التأمينات

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٩ مساءً
آلية الإعفاء من غرامات التأخير لدى التأمينات
المواطن - فريق التحرير

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أكدت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية أنه يمكن رفع طلب خدمة الإعفاء من غرامات التأخير عبر تأميناتي أعمال من خلال موقع التأمينات الاجتماعية، علمًا بأن الإعفاء يكون لنسبة 50% من غرامات تأخير سداد الاشتراكات ويكون لمرة واحدة في عمر المنشأة.

التسجيل في التأمينات

وقالت خدمة المستفيدين في التأمينات عبر منصة إكس: إن التسجيل الزامي في حال وجود علاقة عمل ويتم تسجيل الموظف عن طريق جهة عمله بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل، وفي حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكن للموظف تقديم طلب إضافة مدة بأثر رجعي.

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إضافة مدة اشتراك بأثر رجعي

وتتيح هذه الخدمة للمشترك طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيلها من قبل صاحب العمل عن طريق ما يلي:

  1. الدخول على الخدمة بالنقر على زر “ابدأ الخدمة”​.
  2. تعبئة البيانات الشخصية.
  3. إرفاق المتطلبات بإحدى الصيغ التالية (pdf, png, jpg, jpeg).
  4. التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.
  5. ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب من هنا​

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