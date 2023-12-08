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يتطلب التواجد داخل السعودية

آلية تسجيل الزائرين والخليجيين في توكلنا

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
آلية تسجيل الزائرين والخليجيين في توكلنا
المواطن - فريق التحرير

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استعرض تطبيق توكلنا آلية تسجيل الزائرين والخليجيين، مشددًا على أن التسجيل يتطلب التواجد داخل المملكة.

وقال تطبيق توكلنا عبر منصة إكس، ردًّا على استفسارات في هذا الشأن: إن التسجيل للزائرين والخليجيين يتطلب التواجد داخل المملكة وإدخال رقم الهوية الخليجية أو رقم الجواز، وتاريخ الميلاد، وتحديد الجنسية، وإدخال رقم الجوال، وكلمة مرور مكونة من 8 خانات.

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تحديث التطبيق

وفي وقت سابق، شدد تطبيق توكلنا على أهمية التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار، في حال وجود مشكلة في التعامل مع الوثائق أو عدم ظهور بعض البيانات.

جاء ذلك في رد من توكلنا، عبر حساب خدمة المستفيدين، في منصة إكس على سؤال مستفيد شكا بسبب عدم ظهور الوثائق الخاصة بتأمين المركبات.

تحديث التطبيق

وأجاب تطبيق توكلنا، بقوله: “نأمل التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار والنقر على الصورة الشخصية أعلى الصفحة الرئيسية- تحديث البيانات أسفل الصفحة.. سُعدنا بتواصلك”.

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