آلية تغيير عقد الإيجار لمستفيدي الضمان الاجتماعي مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصحة : لا ينسّيكم برد الشتاء شرب الماء حديد الرياض ترفع رأسمالها 40% عن طريق منح أسهم مجانية 8 أحياء جديدة في الرياض تدخل السجل العقاري مزايا إطلاق السعودية أول شبكة 5G خالية من الانبعاثات الكربونية بالعالم صندوق الاستثمارات العامة سيكون الأكبر في العالم بحلول 2030 طريقة التأمين على عقود العمالة المنزلية عبر مساند ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 24 يسجل 248.84 ريال السجل العقاري يستقبل طلبات أهالي حي العاقول بالمدينة المنورة
أعاد حساب الضمان الاجتماعي والتمكين التأكيد على آلية تغيير عقد الإيجار على منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدي الضمان.
وقال الحساب إنه في حال تغيير عقد الإيجار الخاص بمستفيدي الضمان فلا حاجة إلى إرفاق عقد الإيجار الجديد، عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية حيث يتم التحقق من عقد الإيجار بشكل شهري وكل ما على المستفيد القيام به هو تحديث بيانات السكن في المنصة من خلال الدخول إلى الملف الموحد ثم اختيار بيانات السكن ثم تعديل البيانات.
يذكر أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يستهدف الفئات الأشد حاجة في المجتمع بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، كما تضمنت أحكام النظام الحالي وصول المعاش للمستحقين مع تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي، ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم حِزم من برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل إضافة للمعاش الأساسي والدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، إلى جانب برنامج دعم الحليب للأطفال الرضع (من حديثي الولادة إلى عمر سنتين).