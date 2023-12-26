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آلية تغيير عقد الإيجار لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ مساءً
آلية تغيير عقد الإيجار لمستفيدي الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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أعاد حساب الضمان الاجتماعي والتمكين التأكيد على آلية تغيير عقد الإيجار على منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدي الضمان.

تعديل عقد الإيجار

وقال الحساب إنه في حال تغيير عقد الإيجار الخاص بمستفيدي الضمان فلا حاجة إلى إرفاق عقد الإيجار الجديد، عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية حيث يتم التحقق من عقد الإيجار بشكل شهري وكل ما على المستفيد القيام به هو تحديث بيانات السكن في المنصة من خلال الدخول إلى الملف الموحد ثم اختيار بيانات السكن ثم تعديل البيانات.

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نظام الضمان الاجتماعي المطور

يذكر أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يستهدف الفئات الأشد حاجة في المجتمع بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، كما تضمنت أحكام النظام الحالي وصول المعاش للمستحقين مع تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي، ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد.

برامج دعم للمستفيدين

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم حِزم من برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل إضافة للمعاش الأساسي والدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، إلى جانب برنامج دعم الحليب للأطفال الرضع (من حديثي الولادة إلى عمر سنتين).

الضمان الاجتماعي المطور

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