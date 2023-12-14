آلية توثيق عقد المشتركين لدى التأمينات

كولر: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والاتحاد لديه الأفضلية أساليب مبتكرة للاحتيال وتنظيم الإعلام: لا تتجاوبوا واحذروا تعادل الأخدود ضد الطائي في الشوط الأول عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الإيطالي لا أهداف بين أبها والحزم بالشوط الأول وظائف شاغرة بالمركز الوطني لإدارة النفايات تقديم موعد مباراة الفتح ضد الشباب أول خوذة قراءة أفكار بالعالم يحولها الذكاء الاصطناعي لشيء مخيف 3 مواجهات غدًا في دوري روشن هل تُعفى خدمات التعليم الأهلي من ضريبة القيمة المضافة؟
أكدت التأمينات الاجتماعية أنه لإتمام عملية التسجيل يلزم توثيق العقد من قبل المشترك، علمًا بأن التسجيل يمر بعدة مراحل للاعتماد، نرجو الانتظار وسيصلك إشعار باعتماد الطلب في حال تم توثيق العقد وقبوله من المشترك.
يلزم أن تتوفر في المشترك الشروط التالية:
وتنص المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على أن يستحق المستفيد التعويض اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في النظام. وبناء على ذلك تكون بداية التعويض من الشهر التالي للتقديم على طلب الاستحقاق على تعويض ساند وليس من تاريخ الاستبعاد من العمل.