آلية توثيق عقد المشتركين لدى التأمينات

أكدت التأمينات الاجتماعية أنه لإتمام عملية التسجيل يلزم توثيق العقد من قبل المشترك، علمًا بأن التسجيل يمر بعدة مراحل للاعتماد، نرجو الانتظار وسيصلك إشعار باعتماد الطلب في حال تم توثيق العقد وقبوله من المشترك.

شروط دعم ساند

يلزم أن تتوفر في المشترك الشروط التالية:

أن يكون سعودي الجنسية.

توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

ألا يكون مفصولًا من العمل بسبب راجع إليه.

ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.

أن يكون قادرًا على العمل.

ألا يكون قد بلغ سن الستين.

تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يومًا من تاريخ ترك العمل

البحث بنشاط وجدية عن العمل.

الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.

التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.

موعد صرف التعويض

وتنص المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على أن يستحق المستفيد التعويض اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في النظام. وبناء على ذلك تكون بداية التعويض من الشهر التالي للتقديم على طلب الاستحقاق على تعويض ساند وليس من تاريخ الاستبعاد من العمل.