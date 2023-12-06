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آلية دفع تكلفة الاستقدام عبر مساند

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ مساءً
آلية دفع تكلفة الاستقدام عبر مساند
المواطن - فريق التحرير

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أكدت منصة مساند أن جميع عمليات التعاقد تتم عبر البوابة، ويمكن دفع تكلفة الاستقدام عن طريق (فيزا- ماستر كارد) عند عمل عقد لتأشيرة جديدة وغير مصدرة.

وتابع مساند عبر منصة إكس ردًّا على استفسارات بشأن آلية دفع تكلفة الاستقدام، أنه يتاح كذلك استخدام القنوات الأخرى (مدى- فيزا- ماستر كارد) عند التعاقد على تأشيرة مصدرة مسبقًا في مساند.

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الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

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