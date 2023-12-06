آلية دفع تكلفة الاستقدام عبر مساند أزمة لـ النصر قبل مواجهة الرياض قائمة مانشستر سيتي لـ كأس العالم للأندية 2023 إنقاذ شخص سقط في بئر بالعرضيات وهو بصحة جيدة الدولار يلامس أعلى مستوى في أسبوعين اعتماد حركة توجيه المعلمين والمعلمات المعينين الجدد بتعليم القصيم قانوني يسخر بعد رفض احتجاج الهلال ضد طرد علي البليهي جماهير الأهلي تدعم ضمك ضد الاتحاد بوتين يدعو ولي العهد لزيارة روسيا قائمة نادي الاتحاد لـ كأس العالم للأندية 2023
أكدت منصة مساند أن جميع عمليات التعاقد تتم عبر البوابة، ويمكن دفع تكلفة الاستقدام عن طريق (فيزا- ماستر كارد) عند عمل عقد لتأشيرة جديدة وغير مصدرة.
وتابع مساند عبر منصة إكس ردًّا على استفسارات بشأن آلية دفع تكلفة الاستقدام، أنه يتاح كذلك استخدام القنوات الأخرى (مدى- فيزا- ماستر كارد) عند التعاقد على تأشيرة مصدرة مسبقًا في مساند.
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.