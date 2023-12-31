آلية ظهور نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي ومدة احتسابها

أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بأنه تسهيلًا على جميع المستفيدين؛ يُمكن الآن معرفة ومتابعة نتيجة الأهلية الخاصة بالضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الرابط التالي: هنا

وتابعت التنمية الاجتماعية عبر حسابها بمنصة إكس، أن نتيجة الأهلية تظهر خلال مدة أقصاها 20 يوم عمل، والتي يتم احتسابها ابتداء من تاريخ 9 ميلادي بعد تقديم الطلب.

نتائج الأهلية

ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية إما عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ”البطاقة الرقمية” من خلال الخطوات التالية:

تحميل تطبيق HRSD

تسجيل الدخول إلى التطبيق.

انتقل إلى حسابي أسفل الشاشة.

انتقل إلى البطاقة الرقمية

الضغط على خانة التفاصيل ستظهر لك نتائج الأهلية.