آلية ظهور نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي ومدة احتسابها وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية في 3 مدن وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي وظائف إدارية شاغرة لدى التركي القابضة وظائف إدارية وهندسية شاغرة في وزارة الطاقة وظائف شاغرة لدى تبوك للصناعات الدوائية قرارات في تعليم حائل والتطبيق يبدأ غدًا وظائف إدارية وهندسية شاغرة في حلول الأولى المحافظة على البيئة محور خطبة الجمعة
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بأنه تسهيلًا على جميع المستفيدين؛ يُمكن الآن معرفة ومتابعة نتيجة الأهلية الخاصة بالضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الرابط التالي: هنا
وتابعت التنمية الاجتماعية عبر حسابها بمنصة إكس، أن نتيجة الأهلية تظهر خلال مدة أقصاها 20 يوم عمل، والتي يتم احتسابها ابتداء من تاريخ 9 ميلادي بعد تقديم الطلب.
ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية إما عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ”البطاقة الرقمية” من خلال الخطوات التالية:
ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 25 من معاش الضمان الاجتماعي يوم الاثنين الأول من يناير المقبل وفق الجدولة الزمنية للبرنامج
يذكر أنه صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من الدفعة السابقة الأول من نوفمبر 2023، وبحد أقصى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.