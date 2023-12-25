أبرز أرقام الاتحاد والنصر قبل الكلاسيكو

تترقب الجماهير قمة الاتحاد والنصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي من الفريقين لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

موعد الكلاسيكو

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والنصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

أرقام الاتحاد والنصر

ويدخل الاتحاد والنصر مباراة الغد، بهدف حصد الثلاث نقاط، حيث يسعى العميد لمصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام الرائد بثلاثية، فيما يطمح العالمي الحفاظ على فارق الـ7 نقاط مع الهلال، أملًا في تعثره وخطف الصدارة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، 17 مباراة في دوري روشن السعودي، نجح في تحقيق 8 انتصارات، وتعادل 4 مرات وخسر 5 لقاءات، وتمكن من تسجيل 32 هدفًا، واستقبل، 21 هدفًا.

على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 17 لقاء في دوري روشن السعودي، وتمكن من تحقيق الفوز 13 مرة، وتعادل مرة، وخسر 3 مواجهات، ونجح في هز الشباك 46 مرة، واستقبل 20 هدفًا.