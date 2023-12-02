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بعدما حسم الديربي بثلاثية

أبرز أرقام الهلال في دوري روشن

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
أبرز أرقام الهلال في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تألقه في دوري روشن السعودي، وحسم ديربي الرياض ضد النصر لصالحه، ليُحقق أكثر من رقم مميز هذا الموسم.

الفوز بديربي الرياض

ولعب الهلال ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وفاز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.

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الهلال ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يتألق بدوري روشن

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، أبرز أرقام الزعيم في دوري روشن السعودي، بعد الفوز بالديربي، حيث حافظ على تواجده في الصدارة بدون هزيمة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 15 مباراة في دوري روشن السعودي، ونجح في تحقيق 15 انتصارًا وتعادل مرتين، وبلغت نسبة الفوز 91.1%، وذلك وفقًا لحساب “سوفاسكور” الرسمي عبر منصة “إكس”.

ونجح لاعبو الزعيم في تسجيل 46 هدفًا، في صدارة قائمة الأقوى هجوميًا، واهتزت شباك الفريق بـ8 أهداف فقط، ليكون الأقل استقبالًا للأهداف هذا الموسم، وبلغ معدل الاستحواذ 60.3%، وصنع 69 فرصة خطيرة.

الهلال ضد النصر
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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