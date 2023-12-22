أبرز أرقام ياسين بونو مع الهلال

ظهر حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو، بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع البطولات، ليكون من أبرز لاعبيه هذا الموسم.

ياسين بونو يتألق

وشارك ياسين بونو في 21 مباراة مع الهلال في جميع البطولات هذا الموسم، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 16 مرة، بينهم 11 مرة في دوري روشن السعودي، واستقبل 7 أهداف فقط.

وقام ياسين بونو بـ50 تصديًا، وبلغت نسبة التصديات الناجحة 88%، ويستقبل هدفًا كل 8 تسديدات على المرمى، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، التي منحته تقييمًا على مستواه هذا الموسم بـ7.14 درجة.

فوز الهلال ضد أبها

ولعب الهلال ضد أبها بالأمس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في تحقيق فوز عريض بسبعة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 50 نقطة، معززًا تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد أبها عند 14 نقطة، ليتواجد في المركز الـ16.