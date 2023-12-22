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بعد تألقه اللافت هذا الموسم

أبرز أرقام ياسين بونو مع الهلال

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ مساءً
أبرز أرقام ياسين بونو مع الهلال
المواطن - فريق التحرير

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ظهر حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو، بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع البطولات، ليكون من أبرز لاعبيه هذا الموسم.

ياسين بونو يتألق

وشارك ياسين بونو في 21 مباراة مع الهلال في جميع البطولات هذا الموسم، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 16 مرة، بينهم 11 مرة في دوري روشن السعودي، واستقبل 7 أهداف فقط.

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ياسين بونو
بونو – المصدر @Alhilal_FC

وقام ياسين بونو بـ50 تصديًا، وبلغت نسبة التصديات الناجحة 88%، ويستقبل هدفًا كل 8 تسديدات على المرمى، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، التي منحته تقييمًا على مستواه هذا الموسم بـ7.14 درجة.

الهلال
لاعبو الفريق مع بونو – المصدر @Alhilal_FC

فوز الهلال ضد أبها

ولعب الهلال ضد أبها بالأمس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في تحقيق فوز عريض بسبعة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 50 نقطة، معززًا تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد أبها عند 14 نقطة، ليتواجد في المركز الـ16.

لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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