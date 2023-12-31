أبرز ملامح الطقس في يناير

استعرض خبير الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق توقعاته بشأن حالة الطقس في شهر يناير.

كَنة

وقال الزعاق خلال فيديو له على قناة العربية: شهر يناير هو الشهر الأول من شهور السنة الميلادية وأحد السبعة شهور الذي يتكون من 31 يومًا، ويسمى في العراق وبلاد الشام بكانون الثاني مأخوذة من اللفظة العربية “كَنة” أي استقر فهم يستقرون في منازلهم من شدة البرد، ويناير مأخوذ من اللفظة اللاتينية آينة أي البوابة فهو بوابة الدخول للسنة.

رياح ماكرة

واستكمل: شهر يناير في أوله تكون الأرض في أقرب نقطة للشمس وفي منتصفه موسم الشبط وهو موسم الرياح الماكرة التي لا تستقر على جهة معينة وفيه نهايته الاستعداد لموسم بذرة السدر.