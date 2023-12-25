عبدالرزاق حمدالله يسعى لمواصلة هز الشباك بالكلاسيكو كريستيانو رونالدو يبحث عن هدفه الأول ضد الاتحاد أبرز 5 مخاطر يغطيها التأمين على العمالة المنزلية فينسنت أبو بكر قد يعود لدوري روشن تحذير: وضع منتجات التبغ في أماكن مرئية لمرتادي التموينات ممنوع غاياردو في اختبار صعب ضد النصر أجمل 3 أهداف في الجولة الـ18 بدوري روشن وزير الاستثمار : نستهدف استثمارات تفوق 3 تريليونات دولار برشلونة يُجهز خطة لرحيل ليفاندوفسكي أبرز أرقام الاتحاد والنصر قبل الكلاسيكو
يغطي التأمين على العمالة المنزلية العديد من المخاطر ويحقق مصالح متعددة لصاحب العمل أو للعامل على حد سواء.
ويغطي تأمين العمالة الحالات الآتية بالنسبة لصاحب العمل :
أما بالنسبة للعامل المنزلي فيضمن التأمين الوفاء براتب العامل المنزلي في حال عجز صاحب العمل إضافة إلى التعويض في الحالات الطارئة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.
وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.
تأمينك عبر #مساند يحفظ حقك على كامل مدة العقد#استقدامك_اضمن pic.twitter.com/e5g5uN1hDr
— مساند | Musaned (@Musaned_DL) December 25, 2023