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أبرز 5 مخاطر يغطيها التأمين على العمالة المنزلية

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٩ مساءً
أبرز 5 مخاطر يغطيها التأمين على العمالة المنزلية
المواطن - فريق التحرير

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يغطي التأمين على العمالة المنزلية العديد من المخاطر ويحقق مصالح متعددة لصاحب العمل أو للعامل على حد سواء.

مزايا التأمين على العمالة المنزلية

ويغطي تأمين العمالة الحالات الآتية بالنسبة لصاحب العمل :

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  • عدم قدرة العمالة على العمل.
  • حالات هروب العمالة.
  • امتناع العمالة عن العمل.
  • التعويض عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل حال وفاة العامل أو إصابته بأمراض مزمنة.
  • تعويض صاحب العمل عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات الشخصية حال وفاة العامل المنزلي.

أما بالنسبة للعامل المنزلي فيضمن التأمين الوفاء براتب العامل المنزلي في حال عجز صاحب العمل إضافة إلى التعويض في الحالات الطارئة.

التأمين على عقود العمالة

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.

وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.

التأمين على العمالة المنزلية

 

 

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