أبل تخسر 400 مليون دولار نتيجة منع ساعتها الذكية

تمضي أبل قدمًا في خطتها المبدئية للتوقف عن بيع ساعاتها الذكية هذا الأسبوع، مما قد يكلف الشركة مئات الملايين من الدولارات من المبيعات المفقودة.

خطط لوقف المبيعات

وأعلنت الشركة خططًا لوقف بيع إصدارات Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2 من ساعتها الذكية لعملاء الولايات المتحدة عبر متجرها الإلكتروني ومتاجرها للبيع بالتجزئة.

ويقدر دان آيفز، المحلل في Wedbush Securities، أن هذا المنع قد يكلف أبل نحو 400 مليون دولار من المبيعات.

120 مليار دولار من المبيعات

ويعد هذا انخفاضًا للشركة صغيرًا نسبيًّا؛ نظرًا إلى أن المحللين يتوقعون أن تحقق أبل نحو 120 مليار دولار من المبيعات خلال الربع الرابع من العام الحالي.

ولم يتأثر سعر سهم الشركة حتى الآن بشكل كبير بتعليق المبيعات المعلن، وقال آيفز: إن تعليق المبيعات قد لا يؤثر في الشركة، مع أن توقيت حدوثه سيئ جدًّا.

نزاع قانوني

وكانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) أصدرت في أكتوبر الماضي أمرًا قد يمنع شركة Apple من استيراد ساعات Apple الخاصة بها بعد اكتشاف أن الأجهزة تنتهك متطلبات شركة التكنولوجيا الطبية Masimo صاحبة حقوق براءات الاختراع.

يذكر أن Apple Watch هي سلسلة ساعات ذكية من إصدار شركة أبل تم إصدار الجيل الأول منها في 9 سبتمبر 2015 في مؤتمر أبل المتعلق بجهاز آيفون 6، وهي الأولى من نوعها في المجال التقني لشركة أبل.