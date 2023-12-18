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ستوفر مزايا صحية جذابة في ساعة Apple Watch

أبل تخطط للاحتفاظ بتصميم iPhone 15 مع تغييرات بسيطة في 2024

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
أبل تخطط للاحتفاظ بتصميم iPhone 15 مع تغييرات بسيطة في 2024
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تستعد شركة أبل لعام 2024، بمزيد من الترقيات لأحدث أجهزتها مع قليل من التغييرات في أجهزة آيفون iPhone، التي كانت مركزًا لاستراتيجية منتجات الشركة لأكثر من 15 عامًا.

تحديثات شركة أبل في 2024

 وأفادت وكالة “بلومبرغ”، في تقرير لها، أن شركة أبل ستضع تركيزها العام المقبل على المنتج الأكثر أهمية للشركة iPhone 15، والذي لا يزال يحقق أكثر من نصف الإيرادات، ولكن لن تكون هناك تغييرات كبيرة.

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وتخطط أبل Apple للاحتفاظ بتصميم آيفون iPhone 15 مع زيادة أحجام الشاشة في الإصدار Pro، وسيكون هناك زر جديد مخصص لالتقاط الفيديو. ولكن سيكون هناك بعض الأولوية لتطوير منتجات الخاصة بالشركة – بما في ذلك Vision Pro وAirPods وApple Watch.

مميزات جذابة لساعة Apple

يمثل Vision Pro فئة جديدة لشركة Apple، في حين تستعد سماعات الأذن والساعة الذكية للحصول على بعض من أكبر التحديثات على الإطلاق. وشهدت مبيعات شركة آبل ركودا في العام الماضي، بعد ارتفاع الإنفاق على التكنولوجيا الاستهلاكية خلال الوباء، وعانت جميع قطاعات منتجاتها الرئيسية، مثل iPhone وMac وiPad من انخفاضات في 2023.

لا يراهن محللو وول ستريت على انتعاش كبير لمنتجات أبل في العام المالي الحالي، لكن الشركة سيكون لديها على الأقل تقنيات جديدة للترويج لها. بالإضافة إلى Vision Pro، ستكون هناك إصدارات مُحسّنة من سماعات AirPods ذات المواصفات المنخفضة وميزات صحية جذابة لساعة Apple Watch.

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