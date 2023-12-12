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تفعيل ميزة حماية الأجهزة المسروقة

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أبل، ميزة لحماية جوالات آيفون من السرقة، ضمن الإصدار التجريبي من تحديث نظام “آي أو إس 17.3”.

إصدار تجريبي من أبل

وقامت صانعة الجوالات الأمريكية بتزويد المطورين، اليوم الثلاثاء، بأول إصدار تجريبي من نظام “آي أو إس 17.3″، في أعقاب إصدار “آي أو إس 17.2” للجمهور.

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ويتضمن تحديث نظام التشغيل، ميزة تنشيط حماية الأجهزة المسروقة، حيث يتم تنفيذ تأخير أمني اختياري، ما يمنع من تغيير البيانات المهمة مثل مُعرف “أبل” أو إعدادات الجوال، دون الانتظار لمدة ساعة أولًا، طالما كان الجوال خارج نطاق المنزل أو العمل.

تفعيل ميزة حماية الأجهزة المسروقة

ويمكن تجربة الميزة الجديدة بعد تثبيت الإصدار التجريبي من “آي أو إس 17.3″، عن طريق التوجه للإعدادات، واختيار معرف الوجه، ومن ثم تفعيل ميزة حماية الأجهزة المسروقة.

وفي وقت سابق، قامت “جوانا ستيرن” من صحيفة “وول ستريت جورنال” بالتحقيق في ارتفاع حوادث سرقة أجهزة “آيفون” في الأماكن العامة، حيث يقوم اللصوص بمراقبة الضحايا وهم يدخلون رموز المرور، ثم استخدام ذلك لتغيير كلمة مرور معرف “أبل” الخاص بهم، فور عملية السرقة.

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