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انتصار كبير للشركة أمام إدارة بايدن

أبل تنجح في رفع الحظر الأمريكي عن ساعتها الذكية

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
أبل تنجح في رفع الحظر الأمريكي عن ساعتها الذكية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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نجحت شركة أبل في رفع الحظر على استيراد ساعتها الذكية Apple Watch، مؤقتًا من قبل محكمة الاستئناف الأمريكية، فيما تعرضت شركة أبل العملاقة للتكنولوجيا لحظر على استيراد اثنتين من ساعاتها من قبل لجنة حكومية، وسط نزاع كبير حول براءات الاختراع مع شركة صحية تكنولوجية.

انتصار كبيرة لشركة أبل

وفازت شركة أبل بحق استيراد اثنتين من ساعاتها الذكية الأكثر شعبية إلى الولايات المتحدة، بعد أن أوقفت محكمة الاستئناف مؤقتًا حظرًا سابقًا على الواردات. وصدرت أوامر لشركة التكنولوجيا العملاقة في أكتوبر بالتوقف عن استيراد وبيع ساعات Series 9 وUltra 2، بعد شكوى من شركة تكنولوجيا المراقبة الطبية Masimo بأنها انتهكت براءات اختراع.

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واتهمت شركة ماسيمو شركة أبل بسرقة تقنية قياس التأكسج النبضي الخاصة بها ودمجها في ساعات أبل. ورفضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام حق النقض ضد الحظر، مما سمح بدخوله حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، بحسب “سكاي نيوز” البريطانية.

حظر أمريكي على ساعة أبل

واستأنفت شركة “أبل”، الحظر الذي فرضته لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC). وقالت شركة أبل: إنها ستعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه، إذا استمر الحظر لمدة أسبوعين.

ومنحت محكمة الاستئناف الأمريكية اليوم وقفًا مؤقتًا لحظر الاستيراد، في انتصار لشركة آبل. وقبل أن تتمكن أبل من وقف الحظر عبر قبول طلبها لاستئناف النظر في الدعوى، كانت الشركة تتعلق بخيط رفيع لإنقاذها من خسارة مالية، قدرتها مؤسسة جي بي مورجان بحوالي 5 مليارات دولار، نتيجة حظر بيع ساعاتها الذكية.

مهلة حتى 10 يناير

وقال مسؤولو المحكمة: إنهم سيرفعون القيود على استيراد الساعة، بينما ينظرون في اقتراح شركة أبل بالتوقف مؤقتًا لفترة أطول أثناء عملية الاستئناف. ومنحت المحكمة مركز التجارة الدولية مهلة حتى 10 يناير للرد على طلب شركة أبل.

وقال دان آيفز، محلل شركة Wedbush Securities: “هذا فوز كبير لشركة Apple، وهو ما لم يكن متوقعًا من قبل الكثيرين نظرًا للمسائل القانونية التي تنطوي عليها معركة براءات الاختراع”. وأضاف: “نتوقع أن تكون قضية الاستئناف في يناير المقبل لحظة انتصار كبيرة”.

تنافس بين الشركات

ادعت شركة أبل سابقًا أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها شركة Masimo هي محاولة لتمهيد الطريق لساعتها الذكية المنافسة. وقد رفعت دعوى قضائية ضد شركة ماسيمو بتهمة انتهاك براءات الاختراع في محكمة ديلاوير الفيدرالية.

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