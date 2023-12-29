أبها يتفوق على الرائد بهدفين في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي أبها، الشوط الأول من مباراة الرائد متفوقًا بنتيجة 2- 1، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن.

وسجل لفريق الجنوب اللاعب حسن العلي هدفين في الدقيقتين الـ 17 والـ45، بينما سجل للرائد اللاعب خالد السبيعي في الدقيقة الـ21.