أبها يتفوق على الرائد بهدفين في الشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي أبها، الشوط الأول من مباراة الرائد متفوقًا بنتيجة 2- 1، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن.
وسجل لفريق الجنوب اللاعب حسن العلي هدفين في الدقيقتين الـ 17 والـ45، بينما سجل للرائد اللاعب خالد السبيعي في الدقيقة الـ21.
هدددددف!⚽
حسن العلي يسجل أول الأهداف لـ #أبها⚽🔥
الرائد 0 × 1 أبها#دوري_روشن_السعودي #الرائد_أبها | #SSC pic.twitter.com/SMDSZD9HBp
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023
هدددددف!⚽
خالد السبيعي يعادل النتيجة سريعاً لـ #الرائد ⚽🔥
الرائد 1 × 1 أبها#دوري_روشن_السعودي #الرائد_أبها | #SSC pic.twitter.com/mKsbnbYeHH
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023
هدددددف!⚽
حسن العلي يضيف الثاني لـ #أبها ⚽🔥
الرائد 1 × 2 أبها#دوري_روشن_السعودي #الرائد_أبها | #SSC pic.twitter.com/021DnH3nTs
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023