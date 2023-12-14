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ضمن منافسات الجولة الـ17

أبها يخطف التعادل من الحزم

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ مساءً
أبها يخطف التعادل من الحزم
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة أبها ضد الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، بالتعادل بهدف لكل فريق.

تعادل أبها ضد الحزم

وبدأت مباراة أبها ضد الحزم التي أُقيمت على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك مبكرًا، ولكن دون جدوى.

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أبها والحزم
جانب من المباراة – المصدر @SPL

وواصل الفريقان الضغط، أملًا في تسجيل هدف، ولكن ظهر الدفاع بشكل مميز وأبعد العديد من الفرق، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة أبها ضد الحزم.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تصدى حارس الحزم، أيمن دحمان لرأسية فابيان عند الدقيقة 56، قبل أن ينجح فايز سليماني في تسجيل الهدف الأول من تسديدة قوية عند الدقيقة 64.

أبها ضد الحزم
جانب من المباراة – المصدر @SPL

ونجح كريتشوفياك في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 79، وضغط الفريقان بقوة لهز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد الحزم بنتيجة 1- 1.

أبها والحزم
جانب من المباراة – المصدر @SPL

الفريقان في دوري روشن

ورفع زعيم الجنوب رصيده إلى 14 نقطة، ليحتل المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم إلى 12 نقطة في المركز الأخير.

الحزم
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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