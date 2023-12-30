أبو نورة .. محمد عبده يهدي جائزة الأسطوانة الذهبية لأطفال غزة دليل جديد يُقرب كاسيميرو من النصر خلل تقني.. تيك توك يثير الجدل بطلب رمز مرور آيفون القنوات الناقلة لـ مباراة يوفنتوس ضد روما الهيئة العامة للعقار: 96 ألف وحدة مفروزة بمساحات تتجاوز 30 مليون متر مربع سببان يمنعان موافقة الاتحاد على رحيل عبدالرزاق حمدالله لقطات من الأجواء لجريان شعيب الوعالي بالأرطاوية في الرياض ضبط 18553 مخالفًا بينهم 12 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف والأمانة الفيحاء يُحرم من ركلة جزاء أمام الهلال القبض على مواطنين في الجوف لترويجهما مواد مخدرة
احتفل مساء أمس الجمعة، فنان العرب محمد عبده بـ60 عامًا من العطاء الفني، في فعالية اليوبيل الماسي، التي أقيمت على مسرح محمد عبده آرينا بالبوليفارد في الرياض، في ليلة تاريخية ضمن فعاليات موسم الرياض.
وقدم المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه، جائزة الأسطوانة الذهبية للفنان محمد عبده، وتحدث تركي آل شيخ عنه قائلا: “الفنان الوحيد اللي غنا لوطنه أكثر من 300 أغنية”.
فيديو | فنان العرب محمد عبده يتبرع بثمن الدرع الذهبي المُهدى له من هيئة الترفيه لحملة خادم الحرمين الشريفين لأهالي غزة#الإخبارية pic.twitter.com/R49Vg01Mws
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 29, 2023
وقام الفنان محمد عبده أبو نورة بالتبرع بثمن الدرع الذهبي المُهدَى له من هيئة الترفيه لحملة خادم الحرمين الشريفين لأهالي وأطفال غزة.