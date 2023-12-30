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في ليلة تاريخية ضمن فعاليات موسم الرياض

أبو نورة .. محمد عبده يهدي جائزة الأسطوانة الذهبية لأطفال غزة

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
أبو نورة .. محمد عبده يهدي جائزة الأسطوانة الذهبية لأطفال غزة
المواطن - فريق التحرير

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احتفل مساء أمس الجمعة، فنان العرب محمد عبده بـ60 عامًا من العطاء الفني، في فعالية اليوبيل الماسي، التي أقيمت على مسرح محمد عبده آرينا بالبوليفارد في الرياض، في ليلة تاريخية ضمن فعاليات موسم الرياض.

أبو نورة وجائزة الأسطوانة الذهبية

وقدم المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه، جائزة الأسطوانة الذهبية للفنان محمد عبده، وتحدث تركي آل شيخ عنه قائلا: “الفنان الوحيد اللي غنا لوطنه أكثر من 300 أغنية”.

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وقام الفنان محمد عبده أبو نورة بالتبرع بثمن الدرع الذهبي المُهدَى له من هيئة الترفيه لحملة خادم الحرمين الشريفين لأهالي وأطفال غزة.

 

 

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