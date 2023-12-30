أبو نورة .. محمد عبده يهدي جائزة الأسطوانة الذهبية لأطفال غزة

احتفل مساء أمس الجمعة، فنان العرب محمد عبده بـ60 عامًا من العطاء الفني، في فعالية اليوبيل الماسي، التي أقيمت على مسرح محمد عبده آرينا بالبوليفارد في الرياض، في ليلة تاريخية ضمن فعاليات موسم الرياض.

أبو نورة وجائزة الأسطوانة الذهبية

وقدم المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه، جائزة الأسطوانة الذهبية للفنان محمد عبده، وتحدث تركي آل شيخ عنه قائلا: “الفنان الوحيد اللي غنا لوطنه أكثر من 300 أغنية”.

فيديو | فنان العرب محمد عبده يتبرع بثمن الدرع الذهبي المُهدى له من هيئة الترفيه لحملة خادم الحرمين الشريفين لأهالي غزة#الإخبارية pic.twitter.com/R49Vg01Mws — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 29, 2023

وقام الفنان محمد عبده أبو نورة بالتبرع بثمن الدرع الذهبي المُهدَى له من هيئة الترفيه لحملة خادم الحرمين الشريفين لأهالي وأطفال غزة.