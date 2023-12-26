أب يطعن زوجته ويخنق أطفاله في جريمة مروعة تهز باريس

قال مسؤولون فرنسيون: إن أبًا قتل زوجته وأطفاله الأربعة يوم عيد الميلاد قبل العثور عليهم غارقين في برك من الدماء. وألقت الشرطة القبض على المتهم نوي، البالغ من العمر 33 عامًا، اليوم بعد أن طعن زوجته وبناته حتى الموت، ويبدو أن طفليه الأصغر قد تعرضا للاختناق أو الغرق.

جريمة مروعة تهز باريس

وأوضحت صحيفة “ذا صن” أنه تم العثور على الأسرة المكونة من خمسة أفراد في ضواحي مدينة مو، على بعد 25 ميلًا من العاصمة الفرنسية، أمس الاثنين، في الساعة 9 مساءً. وكان من بين الضحايا أصغر طفل يبلغ من العمر تسعة أشهر فقط، وكان أكبرهم يبلغ من العمر عشر سنوات.

وقالت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء: إنه تم العثور على الأم بياتريس وابنتيها، البالغتان 10 و7 سنوات، مصابين “بعدد كبير جدًّا” من جروح الطعن في جميع أنحاء أجسادهم. أما الطفلان الأصغران، وهما صبي يبلغ من العمر 4 سنوات ورضيع يبلغ من العمر 9 أشهر، “لم تظهر عليهما أي جروح ظاهرة على جسديهما”.

برك من الدماء في منزل العائلة

وقال المدعي العام الفرنسي جان بابتيست، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: إنه يعتقد أن الطلفين الأصغر ماتا بسبب الاختناق أو ربما الغرق. ووصف المدعي العام مسرح الجريمة العنيفة بأنه كانت توجد برك من الدماء في منزل العائلة، بحسب تقارير محلية.

وأكد رجال الشرطة، أن المشتبه به الأول في هذه الجريمة هو الأب نوي ويواجه اتهامات بعد المذبحة. وبحسب ما ورد رفض الرجل البالغ من العمر 33 عامًا، وهو من أصل هايتي، التحدث إلى الشرطة منذ اعتقاله.