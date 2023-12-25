أجمل 3 أهداف في الجولة الـ18 بدوري روشن

كشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

أفضل أهداف الجولة الـ18

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي روبن نيفيز في شباك أبها، من كرة ثابتة، ويُنافسه الهدف الذي سجله نيكولاي ستانشيو أمام الطائي، ليُساهم في فوز فريقه ضمك بثلاثية.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف بالجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، الهدف الذي سجله النجم البرازيلي أليكس تيليس في شباك الاتفاق من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء التعاون، ليقود النصر لتحقيق الفوز بنتيجة 3\1.

جدول ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ18، كالتالي؛ الهلال بـ50 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر، ثم الأهلي برصيد 37 نقطة، يليه التعاون بـ34 نقطة، ثم ضمك بـ30 نقطة، يليه الاتحاد والفتح برصيد 28 نقطة.

ويتواجد الوحدة بالمركز الثامن برصيد 25 نقطة، ثم الاتفاق بـ24 نقطة، وبفارق نقطتين عن الخليج، ثم الفيحاء والأخدود بـ19 نقطة، يليه الشباب بـ18 نقطة، والطائي 17 نقطة، ثم الرائد والرياض بـ16 نقطة، أبها 14 نقطة والحزم 12 نقطة.