Icon

عبدالرزاق حمدالله يسعى لمواصلة هز الشباك بالكلاسيكو Icon كريستيانو رونالدو يبحث عن هدفه الأول ضد الاتحاد Icon أبرز 5 مخاطر يغطيها التأمين على العمالة المنزلية Icon فينسنت أبو بكر قد يعود لدوري روشن Icon تحذير: وضع منتجات التبغ في أماكن مرئية لمرتادي التموينات ممنوع Icon غاياردو في اختبار صعب ضد النصر Icon أجمل 3 أهداف في الجولة الـ18 بدوري روشن Icon وزير الاستثمار : نستهدف استثمارات تفوق 3 تريليونات دولار Icon برشلونة يُجهز خطة لرحيل ليفاندوفسكي Icon أبرز أرقام الاتحاد والنصر قبل الكلاسيكو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
نيفيز يُنافس تيليس وستانشيو

أجمل 3 أهداف في الجولة الـ18 بدوري روشن

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
أجمل 3 أهداف في الجولة الـ18 بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

أفضل أهداف الجولة الـ18

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي روبن نيفيز في شباك أبها، من كرة ثابتة، ويُنافسه الهدف الذي سجله نيكولاي ستانشيو أمام الطائي، ليُساهم في فوز فريقه ضمك بثلاثية.

قد يهمّك أيضاً
بحر ثالث العروض المسرحية في مهرجان الرياض للمسرح

بحر ثالث العروض المسرحية في مهرجان الرياض للمسرح

مانشستر سيتي وفلومينينسي يحلمان باللقب الأول

مانشستر سيتي وفلومينينسي يحلمان باللقب الأول

روبن نيفيز في دوري روشن
نيفيز – المصدر @Alhilal_EN

ويُنافس على جائزة أفضل هدف بالجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، الهدف الذي سجله النجم البرازيلي أليكس تيليس في شباك الاتفاق من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء التعاون، ليقود النصر لتحقيق الفوز بنتيجة 3\1.

أليكس تيليس
تيليس – المصدر @AlNassrFC

جدول ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ18، كالتالي؛ الهلال بـ50 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر، ثم الأهلي برصيد 37 نقطة، يليه التعاون بـ34 نقطة، ثم ضمك بـ30 نقطة، يليه الاتحاد والفتح برصيد 28 نقطة.

ويتواجد الوحدة بالمركز الثامن برصيد 25 نقطة، ثم الاتفاق بـ24 نقطة، وبفارق نقطتين عن الخليج، ثم الفيحاء والأخدود بـ19 نقطة، يليه الشباب بـ18 نقطة، والطائي 17 نقطة، ثم الرائد والرياض بـ16 نقطة، أبها 14 نقطة والحزم 12 نقطة.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن...

السعودية اليوم
حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط دراسة الأهلية
حساب المواطن

حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط...

حساب المواطن
هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟
صحة وطب‎

هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟

صحة وطب‎
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال انطباق الأهلية في ديسمبر
حساب المواطن

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال...

حساب المواطن
كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟ مساند يجيب
السعودية اليوم

كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟...

السعودية اليوم
هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة ضد الهلال ؟
الرياضة

هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة...

الرياضة
خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح
آخر الاخبار

خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح

آخر الاخبار
أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة
الرياضة

أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه