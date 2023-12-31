أجمل 3 أهداف في الجولة الـ19 بدوري روشن

كشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

أفضل أهداف الجولة الـ19

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في شباك التعاون، ويُنافسه الهدف الذي سجله نجم الرائد، خالد السبيعي بتسديدة قوية أمام أبها.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف بالجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، الهدف الذي سجله النجم المغربي محمد فوزير في شباك أبها من تسديدة، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد للفوز بنتيجة 4\3.

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ19، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الصدارة برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر، ثم الأهلي برصيد 40 نقطة، يليه التعاون بـ34 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفتح بـ29 نقطة، يليه الاتحاد برصيد 28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتفاق والوحدة، ثم الخليج برصيد 22 نقطة، والشباب بـ21 نقطة.

ويقع الأخدود في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، ثم الرائد بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء والرياض، ثم الطائي برصيد 17 نقطة، يليه أبها بـ14 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.