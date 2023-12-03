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مؤشرات لظهور سحب رعدية على سواحل مكة

أجواء دافئة بشكل ملحوظ على معظم المناطق الليلة

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ مساءً
أجواء دافئة بشكل ملحوظ على معظم المناطق الليلة
المواطن - فريق التحرير

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كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن توقعات المركز بهطول أمطار على المنطقة الغربية الليلة.

طقس مكة المكرمة

وقال العقيل خلال مداخلة له مع قناة الإخبارية: “توجد مؤشرات لظهور السحب الرعدية الركامية على سواحل منطقة مكة المكرمة وجدة، ومتوقع أمطار متوسطة خاصة على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة مكة.

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وتابع: “متوقع خلال هذه الليلة أجواء دافئة بشكل ملحوظ على معظم مناطق المملكة خاصة الوسطى والشرقية والمدينة المنورة، وقد تهطل بعض الأمطار على أجزاء المنطقة الغربية من المملكة”.

درجات الحرارة

وأضاف: “نحن الآن نرصد درجات حرارة أقل من 10 درجات مئوية على بعض المدن الشمالية وهذا معتاد وطبيعي ففي طريف والقريات تصل درجات الحرارة إلى أقل من 10 درجات وتحديدًا 7 درجات مئوية.

كما توقع استمرار درجات الحرارة حول هذا المعدل، مع العلم المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره المناخي لفصل الشتاء أن يكون دافئًا ودرجات تكون أعلى في معدلتها بدرجة تتراوح من درجة ونصف إلى درجتين.

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