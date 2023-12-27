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في كأس السوبر المصري

أحلام فيوتشر بالتتويج تصطدم بخبرات الأهلي

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٠ مساءً
أحلام فيوتشر بالتتويج تصطدم بخبرات الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير مباراة الأهلي ضد مودرن فيوتشر، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري، في ظل الصراع القوي بينهما لحصد اللقب.

نهائي كأس السوبر المصري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، يوم غد الخميس، عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

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الأهلي المصري
لاعبو الفريق – المصدر @AlAhly

وتُقام بطولة كأس السوبر المصري بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى، حيث نجح المارد الأحمر في تجاوز عقبة سيراميكا كيلوباترا بهدف دون رد في نصف النهائي، فيما فاز فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14\ 13.

فيوتشر
لاعبو الفريق – المصدر Future FC

الأهلي وفيوتشر يحلمان باللقب

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الغد، بهدف مواصلة التألق مع مدربه السويسري مارسيل كولر، والتتويج بلقب جديد قبل نهاية عام 2023، وذلك بعد أيام قليلة من حصوله على برونزية كأس العالم للأندية.

الأهلي المصري
لاعبو الفريق – المصدر @AlAhly

ويفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حارس مرماه الأساسي محمد الشناوي، والمدافع ياسر إبراهيم، بسبب الإصابة، فيما يعول كولر على تألق الهجوم بقيادة بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر في مواصلة مشواره والتتويج بلقب كأس السوبر للمرة الأولى، ويعول المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، على تألق حارسه محمود عبدالرحيم جنش.

جنش
جنش – المصدر Future FC

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