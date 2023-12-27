أحلام فيوتشر بالتتويج تصطدم بخبرات الأهلي

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تنتظر الجماهير مباراة الأهلي ضد مودرن فيوتشر، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري، في ظل الصراع القوي بينهما لحصد اللقب.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، يوم غد الخميس، عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.
وتُقام بطولة كأس السوبر المصري بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى، حيث نجح المارد الأحمر في تجاوز عقبة سيراميكا كيلوباترا بهدف دون رد في نصف النهائي، فيما فاز فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14\ 13.
ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الغد، بهدف مواصلة التألق مع مدربه السويسري مارسيل كولر، والتتويج بلقب جديد قبل نهاية عام 2023، وذلك بعد أيام قليلة من حصوله على برونزية كأس العالم للأندية.
ويفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حارس مرماه الأساسي محمد الشناوي، والمدافع ياسر إبراهيم، بسبب الإصابة، فيما يعول كولر على تألق الهجوم بقيادة بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا.
على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر في مواصلة مشواره والتتويج بلقب كأس السوبر للمرة الأولى، ويعول المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، على تألق حارسه محمود عبدالرحيم جنش.