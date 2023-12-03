أحمد حجازي: سعيد بالعودة ونسعى للانتصار غدًا

أعرب مدافع فريق الاتحاد، المصري أحمد حجازي، عن سعادته بالعودة إلى الملاعب بعد فترة طويلة من الغياب، متمنيًا الظهور بشكل مميز خلال الفترة المقبلة.

أحمد حجازي سعيد بعودته للملاعب

وقال أحمد حجازي في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد ضد سباهان: “تاريخ النادي لا يقبل سوى الانتصار في كل مواجهة، كل مباراة مهمة بالنسبة لنا ونرغب في الانتصار والصدارة غدًا”.

وتابع أحمد حجازي: “أسعد لحظات لاعب كرة القدم هي اللعب، سعيد جدًا بالعودة وعملت بشكل قوي واحترافي مع النادي والطبيب الذي تعاملت معه.. أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد خلال الفترة المُقبلة”.

وكان حجازي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، شهر مايو الماضي، وأجرى عملية جراحية، يوم 9 يونيو، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية، وعاد للمشاركة بالتدريبات الجماعية، وبات جاهزًا للعب.

الاتحاد ضد سباهان

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد سباهان الإيراني، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن سباهان الإيراني صاحب المركز الثاني.