أحمد حجازي: سعيد بالعودة ونسعى للانتصار غدًا

محرز وميتروفيتش يقودان التشكيل المثالي للجولة الـ15 مساند : لا رسوم على تأشيرات العمالة المنزلية لذوي الإعاقة رئيس الشباب للجماهير: سنتجاوز هذه المرحلة ضبط مواطن لترويجه 44 كجم من الحشيش و 68.740 قرصًا محظور التداول رقم استثنائي لحارس ميلان في الدوري الإيطالي فتح باب التوظيف في مركز موان وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة والليث وظائف شاغرة بشركة ياسرف غابري فيغا الأعلى تقييمًا في الجولة الـ15
أعرب مدافع فريق الاتحاد، المصري أحمد حجازي، عن سعادته بالعودة إلى الملاعب بعد فترة طويلة من الغياب، متمنيًا الظهور بشكل مميز خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد حجازي في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد ضد سباهان: “تاريخ النادي لا يقبل سوى الانتصار في كل مواجهة، كل مباراة مهمة بالنسبة لنا ونرغب في الانتصار والصدارة غدًا”.
وتابع أحمد حجازي: “أسعد لحظات لاعب كرة القدم هي اللعب، سعيد جدًا بالعودة وعملت بشكل قوي واحترافي مع النادي والطبيب الذي تعاملت معه.. أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد خلال الفترة المُقبلة”.
وكان حجازي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، شهر مايو الماضي، وأجرى عملية جراحية، يوم 9 يونيو، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية، وعاد للمشاركة بالتدريبات الجماعية، وبات جاهزًا للعب.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد سباهان الإيراني، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن سباهان الإيراني صاحب المركز الثاني.