Icon

محرز وميتروفيتش يقودان التشكيل المثالي للجولة الـ15 Icon مساند : لا رسوم على تأشيرات العمالة المنزلية لذوي الإعاقة Icon رئيس الشباب للجماهير: سنتجاوز هذه المرحلة Icon ضبط مواطن لترويجه 44 كجم من الحشيش و 68.740 قرصًا محظور التداول Icon رقم استثنائي لحارس ميلان في الدوري الإيطالي Icon فتح باب التوظيف في مركز موان Icon وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال Icon سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة والليث Icon وظائف شاغرة بشركة ياسرف Icon غابري فيغا الأعلى تقييمًا في الجولة الـ15 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال مواجهة سباهان بدوري الأبطال

أحمد حجازي: سعيد بالعودة ونسعى للانتصار غدًا

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٩ مساءً
أحمد حجازي: سعيد بالعودة ونسعى للانتصار غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعرب مدافع فريق الاتحاد، المصري أحمد حجازي، عن سعادته بالعودة إلى الملاعب بعد فترة طويلة من الغياب، متمنيًا الظهور بشكل مميز خلال الفترة المقبلة.

أحمد حجازي سعيد بعودته للملاعب

وقال أحمد حجازي في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد ضد سباهان: “تاريخ النادي لا يقبل سوى الانتصار في كل مواجهة، كل مباراة مهمة بالنسبة لنا ونرغب في الانتصار والصدارة غدًا”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن

استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة الفوسفات خلال عقد

استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة الفوسفات خلال عقد

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

وتابع أحمد حجازي: “أسعد لحظات لاعب كرة القدم هي اللعب، سعيد جدًا بالعودة وعملت بشكل قوي واحترافي مع النادي والطبيب الذي تعاملت معه.. أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد خلال الفترة المُقبلة”.

وكان حجازي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، شهر مايو الماضي، وأجرى عملية جراحية، يوم 9 يونيو، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية، وعاد للمشاركة بالتدريبات الجماعية، وبات جاهزًا للعب.

أحمد حجازي
أحمد حجازي – المصدر @ittihad

الاتحاد ضد سباهان

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد سباهان الإيراني، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن سباهان الإيراني صاحب المركز الثاني.

نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع
آخر الاخبار

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع

آخر الاخبار
مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم
آخر الاخبار

مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم

آخر الاخبار
البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم
السعودية اليوم

البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم

السعودية اليوم
لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ الاتحاد ضد أبها
الرياضة

لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ...

الرياضة
أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير
السعودية اليوم

أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في...

السعودية اليوم
في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو على مستودعات الشركات بجدة
أخبار أمنية

في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو...

أخبار أمنية
التشكيل المتوقع لـ مباراة مان سيتي ضد تشيلسي
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ مباراة مان سيتي ضد...

الرياضة
أطعمة لا تتناولها في الشتاء.. تضعف مناعتك
صحة وطب‎

أطعمة لا تتناولها في الشتاء.. تضعف مناعتك

صحة وطب‎

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه