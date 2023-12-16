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بعد خسارة الاتحاد بكأس العالم للأندية

أحمد حجازي يرد على تواجده في معسكر الأهلي المصري

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
أحمد حجازي يرد على تواجده في معسكر الأهلي المصري
المواطن - فريق التحرير

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كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المصري الدولي أحمد حجازي، حقيقة تواجده في معسكر الأهلي المصري، بعد مواجهة الأمس.

خسارة الاتحاد ضد الأهلي

ولعب الاتحاد ضد الأهلي المصري بالأمس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، ونجح المارد الأحمر في الفوز بنتيجة 3\1، ليتأهل إلى نصف النهائي.

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الاتحاد ضد الأهلي المصري
جانب من المباراة – المصدر @AlAhly

أحمد حجازي يوضح الحقيقة

ونشرت صحيفة “الرياضية” صورة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، وعلقت قائلة: “أحمد حجازي لاعب الاتحاد في زيارة لمعسكر الأهلي المصري، بعد نهاية المباراة لتهنئة لاعبي فريقه السابق”.

أحمد حجازي
رد حجازي

ورد أحمد حجازي على الصورة، قائلًا: “هذا حسين الشحات مرتديا قميصي.. أتمنى أن تكون هناك مصداقية ومهنية واحترام أكثر من ذلك”.

وتفاعلت الجماهير الاتحادية مع رد حجازي، وأشادت بموقفه عبر منصة “إكس”، وأكدت أنه واحدًا من أفضل قادة العميد، مثنية في الوقت ذاته بروحه القتالية ومستواه، رغم غيابه عن الفريق لفترة طويلة بسبب الإصابة.

أحمد حجازي
حجازي بعد الخسارة

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