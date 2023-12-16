أحمد حجازي يرد على تواجده في معسكر الأهلي المصري

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كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المصري الدولي أحمد حجازي، حقيقة تواجده في معسكر الأهلي المصري، بعد مواجهة الأمس.
ولعب الاتحاد ضد الأهلي المصري بالأمس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، ونجح المارد الأحمر في الفوز بنتيجة 3\1، ليتأهل إلى نصف النهائي.
ونشرت صحيفة “الرياضية” صورة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، وعلقت قائلة: “أحمد حجازي لاعب الاتحاد في زيارة لمعسكر الأهلي المصري، بعد نهاية المباراة لتهنئة لاعبي فريقه السابق”.
ورد أحمد حجازي على الصورة، قائلًا: “هذا حسين الشحات مرتديا قميصي.. أتمنى أن تكون هناك مصداقية ومهنية واحترام أكثر من ذلك”.
وتفاعلت الجماهير الاتحادية مع رد حجازي، وأشادت بموقفه عبر منصة “إكس”، وأكدت أنه واحدًا من أفضل قادة العميد، مثنية في الوقت ذاته بروحه القتالية ومستواه، رغم غيابه عن الفريق لفترة طويلة بسبب الإصابة.