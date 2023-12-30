أحمد حجازي يقود قائمة منتخب مصر لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم عن قائمة فريقه استعدادًا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023، الشهر المقبل في كوت ديفوار.

وجاءت قائمة المنتخب المصري مكونة من : ” محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل في حراسة المرمى”.

أما خط الدفاع فجاء مكونًا من: “أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، علي جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد هاني، عمر كمال، أحمد فتوح، محمد حمدي”.

أما خط الوسط فجاء مكونًا من: “حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد النني، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمود حمادة”.

أما خط الهجوم فجاء مكونًا من: “محمد صلاح، مصطفى فتحي، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا”.