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تنطلق في كوت ديفوار الشهر المقبل

أحمد حجازي يقود قائمة منتخب مصر لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٣ مساءً
أحمد حجازي يقود قائمة منتخب مصر لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم عن قائمة فريقه استعدادًا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023، الشهر المقبل في كوت ديفوار.

وجاءت قائمة المنتخب المصري مكونة من : ” محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل في حراسة المرمى”.

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أما خط الدفاع فجاء مكونًا من: “أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، علي جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد هاني، عمر كمال، أحمد فتوح، محمد حمدي”.

أما خط الوسط فجاء مكونًا من: “حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد النني، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمود حمادة”.

أما خط الهجوم فجاء مكونًا من: “محمد صلاح، مصطفى فتحي، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا”.

قائمة منتخب مصر

 

 

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