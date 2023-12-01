أحمد فهمي عن انفصاله عن هنا الزاهد: العيب فيا

للمرة الأولى، ظهر الفنان المصري أحمد فهمي بعد انفصاله عن زوجته هنا الزاهد، بعد زواج استمر لـ4 أعوام، لينهي الجدل حول التكهنات الخاصة بعلاقتهما.

سبب الانفصال

وأطل فهمي، في مقابلة مع الإعلامي أنس بوخش، ليتحدث عن العديد من الأمور أبرزها ما يخص انفصاله عن زوجته هنا الزاهد، وتعدد العلاقات الزوجية في حياته، بعد زواجه 3 مرات من قبل.

وتحدث فهمي بشكل عام عن الطلاق، مؤكدًا أن الأمر بسيط بالنسبة إليه، وهو ما يجعل البعض يندهش من ذلك، لكنه بحكم تجربته مع والديه بعد انفصالهما، وكذلك عمه وزوجة عمه، بات الأمر مختلفًا بالنسبة له، حيث تعتمد الحسابات لديه على العقل.

وعلق فهمي قائلًا: “كلمة متخربش البيت في الطلاق كلمة جاهلة”، معتبرًا أن صلاح المنزل قد يعتمد في الأساس على الانفصال.

وكشف الفنان المصري عن كونه شهد طلاق والده ووالدته وكان عمره وقتها 19 عامًا، حتى إنه وقّع على ورقة الطلاق الخاصة بهما، وجرى الأمر بشكل متحضر.

العيب فيا!

وفيما يخص انفصاله عن هنا الزاهد، ومن المتسبب في الأمر، أجاب فهمي قائلًا: “أكيد العيب هيكون فيا”، مشيرًا إلى كونه وقت دخول أي تجربة لا يضع في حساباته أنه سينفصل عن زوجته، لكن الظروف هي ما توصل الأمر إلى الطلاق.

وتحدث فهمي عن بعض زيجاته دون تسمية الزوجة، مشيرًا إلى كونه بعد انفصاله عن إحدى زوجاته كان الأمر متحضرًا للغاية، ولا يزالان يحتفظان بصداقتهما.