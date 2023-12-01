Icon

تصرف مرعب من دجاج تحرك للطعام وتوقف فجأة باتجاه واحد! Icon إغلاق حديقة الأمير ماجد في جدة مؤقتًا Icon أسعار النفط تنخفض بعد اجتماع أوبك+ Icon 73 % من مساحة السعودية مراعٍ Icon العمل التطوعي يوفر للسعودية أكثر من 900 مليون ريال Icon جماهير الأهلي بعد السداسية: حضرت الروح ونطمح في الأفضل Icon الاتحاد يستعيد توازنه في دوري روشن برباعية ضد الخليج Icon النادي الأهلي يُنهي عقدة أبها Icon بدء تطبيق المرحلة الأولى من توثيق عقود توطين التشغيل والصيانة إلكترونيًّا Icon أسهل طريقة للتحقق من الاشتراك في التأمينات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
بعد زواج استمر لـ4 أعوام

أحمد فهمي عن انفصاله عن هنا الزاهد: العيب فيا

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ صباحاً
أحمد فهمي عن انفصاله عن هنا الزاهد: العيب فيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

للمرة الأولى، ظهر الفنان المصري أحمد فهمي بعد انفصاله عن زوجته هنا الزاهد، بعد زواج استمر لـ4 أعوام، لينهي الجدل حول التكهنات الخاصة بعلاقتهما.

سبب الانفصال

وأطل فهمي، في مقابلة مع الإعلامي أنس بوخش، ليتحدث عن العديد من الأمور أبرزها ما يخص انفصاله عن زوجته هنا الزاهد، وتعدد العلاقات الزوجية في حياته، بعد زواجه 3 مرات من قبل.

قد يهمّك أيضاً
أحياء شمال مكة المكرمة تكتسي باللون الأخضر

أحياء شمال مكة المكرمة تكتسي باللون الأخضر

آرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفوز ثمين ضد برينتفورد

آرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفوز ثمين ضد برينتفورد

وتحدث فهمي بشكل عام عن الطلاق، مؤكدًا أن الأمر بسيط بالنسبة إليه، وهو ما يجعل البعض يندهش من ذلك، لكنه بحكم تجربته مع والديه بعد انفصالهما، وكذلك عمه وزوجة عمه، بات الأمر مختلفًا بالنسبة له، حيث تعتمد الحسابات لديه على العقل.

وعلق فهمي قائلًا: “كلمة متخربش البيت في الطلاق كلمة جاهلة”، معتبرًا أن صلاح المنزل قد يعتمد في الأساس على الانفصال.

وكشف الفنان المصري عن كونه شهد طلاق والده ووالدته وكان عمره وقتها 19 عامًا، حتى إنه وقّع على ورقة الطلاق الخاصة بهما، وجرى الأمر بشكل متحضر.

العيب فيا!

وفيما يخص انفصاله عن هنا الزاهد، ومن المتسبب في الأمر، أجاب فهمي قائلًا: “أكيد العيب هيكون فيا”، مشيرًا إلى كونه وقت دخول أي تجربة لا يضع في حساباته أنه سينفصل عن زوجته، لكن الظروف هي ما توصل الأمر إلى الطلاق.

وتحدث فهمي عن بعض زيجاته دون تسمية الزوجة، مشيرًا إلى كونه بعد انفصاله عن إحدى زوجاته كان الأمر متحضرًا للغاية، ولا يزالان يحتفظان بصداقتهما.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

روبيرتو مانشيني: لا نضمن شيئًا في كرة القدم ونحترم منتخب الأردن
الرياضة

روبيرتو مانشيني: لا نضمن شيئًا في كرة...

الرياضة
تفاصيل وقف إطلاق النار المؤقت في غزة
أخبار رئيسية

تفاصيل وقف إطلاق النار المؤقت في غزة

أخبار رئيسية
لقطات ساحرة لمسيرة جمال تحت زخات البرد والمطر
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لمسيرة جمال تحت زخات البرد...

السعودية اليوم
سبب غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة الدحيل ضد النصر
الرياضة

سبب غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة الدحيل...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير

وظائف
تعليق الدراسة المسائية في مكة والجموم والكامل
السعودية اليوم

تعليق الدراسة المسائية في مكة والجموم والكامل

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو يتوسط لإحضار نجم مانشستر يونايتد لـ النصر بدلًا من الأهلي
الرياضة

كريستيانو رونالدو يتوسط لإحضار نجم مانشستر يونايتد...

الرياضة
سببان يحفزان جيسوس لحسم الديربي أمام النصر
الرياضة

سببان يحفزان جيسوس لحسم الديربي أمام النصر

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه