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أول صحيفة إخبارية تضاف للنشر في واكب

أخبار المواطن عبر تطبيق توكلنا خدمات

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ صباحاً
أخبار المواطن عبر تطبيق توكلنا خدمات
المواطن - فريق التحرير

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أتاح تطبيق توكلنا خدمة إمكانية الوصول إلى حساب صحيفة “المواطن” كأول صحيفة وأول منصة إخبارية محلية تضاف إلى التطبيق من خلال خدمة واكب.

حساب “المواطن” في توكلنا

وتعكس الخطوة المكانة التي وصلت إليها الصحيفة التابعة لشركة المواطن للنشر والتوزيع على مدار السنوات العشر الماضية وما تقدمه من خدمات للقراء والمتابعين في كل مكان؛  وتتواجد في الكثير من التطبيقات والمنصات خدمة للقراء والمتابعين الكرام  .

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يشار إلى أن “المواطن” منصة إخبارية سعودية دشنت في الرابع من أبريل 2013  تعنى بالشأن المحلي، وتتناول القضايا السعودية والإقليمية والدولية، وتدعم محتواها عبر مناصاتها بتقارير مصورة ومرئية وفق منهجية وخطط استراتيجية تحقق مصالح الوطن والمواطن .

خدمة واكب

وكان تطبيق توكلنا أعلن عن إطلاق خدمة واكب التي تمكن المستخدمين من متابعة الجهة التي تحظى باهتمامهم من خلال صفحة الشركاء .

وتهدف الخدمة إلى إتاحة الفرصة للمستخدمين للتعرف على أحدث الأخبار  والعروض والخدمات التي يقدمها شركاء التطبيق، بالإضافة إلى اطلاع شريحة المشتركين في التطبيق على تحديثات الوسيلة الإعلامية التي تحظى بمتابتعهم .

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمة واكب من خلال التوجه إلى قسم الخدمات في التطبيق ثم اختيار واكب ومن خلال ايضاً البحث في قائمة الشركاء وتحديد المتابعة .

صحيفة المواطن في توكلنا

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