Icon

أرامكو تستحوذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان Icon دراسة : الأعشاب المرة تعزز المناعة وتقاوم الأمراض Icon أمطار ديمية على سكاكا وتنبيه من طقس حائل Icon مساند : 15 مهنة للاستقدام من بوروندي Icon غازكو : توزيع 75 مليون ريال أرباحًا على المساهمين Icon سابك توزع 4.8 مليار ريال على المساهمين Icon التأمينات : تعويض ساند يشترط الخدمة 12 شهرًا قبل المطالبة الأولى Icon بايدن يعترف : أنا صهيوني أشعر بدفء لا يتزعزع مع الجالية اليهودية Icon نائب وزير الحج : سنضمن وصول حقيبة الحاج من الباب إلى الباب Icon إنذار أحمر على تيماء: أمطار غزيرة حتى الـ9 مساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
واحدة من أكبر شركات التخزين والبيع بالتجزئة في باكستان

أرامكو تستحوذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
أرامكو تستحوذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقّعت شركة أرامكو، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة “قو”.

إتمام الاتفاقيات والاشتراطات

وتُعد شركة (قو) التي تعمل في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوّعة، واحدة من أكبر شركات التخزين والبيع بالتجزئة في باكستان. ويخضع إتمام الاتفاقيات للموافقات التنظيمية والاشتراطات النهائية.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى

وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى

برعاية أمير عسير.. “أسر التوحد” تطلق أعمال ملتقى الخدمات التعليمية

برعاية أمير عسير.. “أسر التوحد” تطلق أعمال ملتقى الخدمات التعليمية

ويمثّل الاستحواذ المتفق عليه، أول دخول لأرامكو السعودية إلى أسواق التجزئة للوقود في باكستان، مما يعزز إستراتيجية الشركة الخاصة بسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي.

وستمكّن الصفقة أرامكو السعودية من تأمين منافذ إضافية لمنتجاتها المكررة، وفتح أسواق جديدة أمام زيوت التشحيم التي تحمل العلامة التجارية فالفولين، بعد استحواذ أرامكو السعودية على أعمال المنتجات العالمية لشركة فالفولين الأمريكية في فبراير عام 2023م.

استراتيجية الشركة

وبهذه المناسبة، قال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، الأستاذ محمد بن يحيى القحطاني: “تُعد هذه ثاني عملية استحواذ لأرامكو السعودية مخطط لها في قطاع التجزئة خلال هذا العام، ويتماشى ذلك مع إستراتيجية الشركة للتوسع في مجال التكرير والكيميائيات والتسويق، ورؤية الشركة الواضحة لتنمية محفظة أعمالها المتكاملة في مجال التكرير والتسويق، ومواد التشحيم، والتجارة، والمواد الكيميائية في جميع أنحاء العالم. فشركة (قو) تمتلك قدرات تخزينية مهمة، فضلًا عن أصولها عالية الجودة، وفرص النمو المستقبلية. مما يعزز من طموحات أرامكو السعودية لإطلاق علامتها التجارية في باكستان”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن بندر ونائبه: أفكار متنوعة للمستقبل في إكسبو الرياض 2030
السعودية اليوم

فيصل بن بندر ونائبه: أفكار متنوعة للمستقبل...

السعودية اليوم
موعد إيداع دعم سكني لشهر نوفمبر
السعودية اليوم

موعد إيداع دعم سكني لشهر نوفمبر

السعودية اليوم
آرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفوز ثمين ضد برينتفورد
الرياضة

آرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفوز ثمين...

الرياضة
وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات
وظائف

وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات

وظائف
فيديو يتسبب في الهجوم على محمد البريك
الرياضة

فيديو يتسبب في الهجوم على محمد البريك

الرياضة
حمدالله وبنزيما يقودان تشكيل الاتحاد لمواجهة أجمك الأوزبكي
الرياضة

حمدالله وبنزيما يقودان تشكيل الاتحاد لمواجهة أجمك...

الرياضة
لقطات توثق جريان السيول في تبوك وأملج بعد أمطار الفجر
السعودية اليوم

لقطات توثق جريان السيول في تبوك وأملج...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه