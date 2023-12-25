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أرامكو تفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ صباحاً
أرامكو تفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن فتح باب الترشح من قبل المساهمين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة لمدة 3 سنوات تبدأ في 1 يوليو 2024، وتنتهي في 30 يونيو 2027.

التقديم لعضوية المجلس

وأوضحت أرامكو في بيان لها على “تداول”، اليوم الاثنين، أنه يجوز لأي مساهم – أو مجموعة من المساهمين – غير الدولة يملك أكثر من (0.1%) من الأسهم العادية لأرامكو السعودية (ويشار له بـ”مساهم مؤهل”) تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات.

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إشعار خطي بالترشيح

وأضافت بأنه يجب على المساهم المؤهل تقديم إشعار خطي بالترشيح مرفقًا به ما يلزم من المستندات الداعمة وفقًا لإجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

وسيتم انتخاب المرشحين في اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

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