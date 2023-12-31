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في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي

أرتيتا: هذا سبب فوز فولهام ضد آرسنال

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ مساءً
أرتيتا: هذا سبب فوز فولهام ضد آرسنال
المواطن - فريق التحرير

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علق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي آرسنال، على خسارة فريقه اليوم أمام فولهام بنتيجة 2- 1 في الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

فولهام ضد آرسنال

وقال أرتيتا بعد مباراة فولهام ضد آرسنال: “لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، وذلك من أجل الفوز، لم نتمكن من السيطرة على الكرة والحفاظ على الفوز، أنهينا عام 2023 دون تحقيق أي فوز في آخر جولتين”.

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وكان ساكا أحرز هدف التقدم للجانرز في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، ثم تعادل المكسيكي راؤول خيمينز لفريق فولهام في الدقيقة الـ30.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب بوبي ريد الهدف الثاني لفريق فولهام في الدقيقة الـ60.

آرسنال

وبعد مباراة فولهام ضد آرسنال، أصبح رصيد فولهام 24 نقطة في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 40 نقطة في المركز الرابع.

وكانت مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس، بفوز تشيلسي على لوتون تاون بنتيجة 3- 2، وفاز أستون فيلا على بيرنلي بنتيجة 3- 2، وفاز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2- 0، وفاز كريستال بالاس على برينتفورد بنتيجة 3- 1، وفاز وولفرهامبتون على إيفرتون بثلاثية دون رد، بينما فاز نوتنغهام فورست على مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 1.

وفي مباراتي اليوم، فاز فولهام على آرسنال بنتيجة 2- 1، وفاز توتنهام على بورنموث بنتيجة 3- 1.

وفي الغد، تنطلق مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.

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