أرقام إيجابية جديدة لاقتصاد السعودية: انخفاض التضخم وارتفاع المبادرات المكتملة

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تواصل المؤشرات الإيجابية في القطاعات غير النفطية بالمملكة نموها على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بحسب ما اطلع عليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي اليوم الخميس.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في شهر نوفمبر 2023م، كما استمرت معدلات التضخم بالانخفاض في شهر أكتوبر، وكذلك ارتفع أداء الأجهزة العامة في تحقيق مبادرات الرؤية ليصل إلى أعلى قيمة له منذ 2019، وذلك نتيجة للجهود الحثيثة في دعم الأجهزة العامة من خلال عقد جلسات مراجعة لأدائها ومتابعة خططها التصحيحية.
ويواصل أداء برامج تحقيق الرؤية تقدمه في الربع الثالث من عام 2023م على صعيد جميع محاورها الثلاثة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزهر، وطن طموح).
كما ارتفعت نسبة المبادرات المكتملة من إجمالي المبادرات النشطة مقارنةً بأداء الربع الثاني من العام الجاري، فيما زادت نسبة المؤشرات المحققة لمستهدفاتها من إجمالي المؤشرات المفعلة مقارنة بالربع الماضي.