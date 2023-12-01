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ضمن منافسات دوري روشن

أرقام الهلال والنصر قبل ديربي الرياض

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٦ مساءً
أرقام الهلال والنصر قبل ديربي الرياض
المواطن - فريق التحرير

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تتجه أنظار الجماهير إلى الرياض، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة ديربي الهلال والنصر، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين، ولتواجد العديد من النجوم العالميين في صفوفهما.

ديربي الرياض اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والنصر، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

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ديربي الرياض
ديربي الهلال والنصر – المصدر @SPL

أبرز أرقام الهلال والنصر

ويُعد الهلال والنصر، الأفضل في دوري روشن السعودي هذا الموسم، إلا أن الزعيم يتفوق في بعض الجوانب سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي، ما يمنحه أفضلية نسبيًا في ديربي الرياض اليوم.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 14 مباراة في دوري روشن السعودي، تعادل مرتين وفاز 12 مرة، ليكون أكثر الأندية تحقيقًا للفوز هذا الموسم، كما أنه الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الآن.

ويتصدر الزعيم قبل مباراة الهلال والنصر اليوم، قائمة الأقوى هجوميًا برصيد 43 هدفًا، بمعدل هدف كل 3.07 لقاء، كما أنه الأقل استقبالًا للأهداف، بعدما اهتزت شباكه 8 مرات، ويُعد الأكثر خروجًا بشباك نظيفة بـ8 مباريات.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

على الجانب الآخر، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مرتين وتعادل مرة، وفاز 11 مرة، ليكون ثاني أكثر الفرق تحقيقًا للانتصارات، كما أنه ثاني أقل الفرق تعرضًا للخسارة بدوري روشن السعودي.

ويتواجد النصر في المركز الثاني بقائمة الأقوى هجوميًا برصيد 39 هدفًا بمعدل 2.78 هدف لكل مباراة، واهتزت شباكه 15 مرة، واكتفى بالحفاظ على نظافة الشباك في 4 مباريات فقط.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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