أرقام رومارينيو في كأس العالم للأندية

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واصل النجم البرازيلي رومارينيو، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وخطف الأنظار في مباراته الأولى بكأس العالم للأندية 2023.
وشارك رومارينيو كأساسي في أولى مباريات الاتحاد بكأس العالم للأندية 2023، ليُسجل مشاركته الثالثة في البطولة القارية مع 3 فرق، وهي؛ كورينثيانز البرازيلي، الجزيرة الإماراتي، والعميد.
وخاض رومارينيو 6 مباريات خلال 3 نسخ من بطولة كأس العالم للأندية، وساهم في تسجيل 4 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 3 مرات، وقدم تمريرة حاسمة، بوقع مساهمة تهديفية كل 101 دقيقة لعب.
ولعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي بالأمس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في المباراة الافتتاحية بكأس العالم للأندية 2023، ونجح في العميد في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.
وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد موعدًا مع الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور التالي من مونديال الأندية، وستُقام المباراة، مساء يوم الجمعة المقبل.