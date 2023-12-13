أرقام قياسية تنتظر كريم بنزيما بكأس العالم للأندية 2023

واصل قائد فريق الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما تألقه في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بعدما نجح في هز شباك أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

تألق كريم بنزيما

وشارك كريم بنزيما في مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، التي حسمها العميد بثلاثية نظيفة؛ ونجح في تسجيل هدف، ليصبح أول لاعب يهز الشباك في 4 نسخ مختلفة في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية.

أرقام مميزة تنتظر بنزيما بمونديال الأندية

ويتطلع بنزيما لمواصلة التألق مع الاتحاد، وقيادته لتحقيق مزيد من الانتصارات في كأس العالم للأندية، وتسجيل أرقام قياسية في مسيرته، حيث إنه يحتاج لهدف؛ حتى يصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل أكثر من هدف مع فريقين.

وخاض كريم بنزيما مباراته العاشرة في كأس العالم للأندية، ويفصله مواجهتان فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم النجم المصري حسين الشحات برصيد 12 لقاء، إلا أن الأخير مرشح لزيادة رصيده، حيث يُشارك مع الأهلي في النسخة الحالية.

ويملك بنزيما فرصة أن يصبح أول لاعب في التاريخ يحرز أهداف في الأدوار الأربعة لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك في حالة نجاحه في هز شباك الأهلي المصري، في المباراة المقبلة، يوم الجمعة.

كما يطمح كريم بنزيما لمعادلة رقم الويلزي غاريث بيل، كثاني أفضل هدافي بطولة كأس العالم للأندية برصيد 6 أهداف، فيما يتصدر نجم النصر الحالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة بـ7 أهداف.