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بعد تسجيله لهدف ضد أوكلاند

أرقام قياسية تنتظر كريم بنزيما بكأس العالم للأندية 2023

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٣ مساءً
أرقام قياسية تنتظر كريم بنزيما بكأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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واصل قائد فريق الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما تألقه في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بعدما نجح في هز شباك أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

تألق كريم بنزيما

وشارك كريم بنزيما في مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، التي حسمها العميد بثلاثية نظيفة؛ ونجح في تسجيل هدف، ليصبح أول لاعب يهز الشباك في 4 نسخ مختلفة في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية.

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كريم بنزيما
كريم – المصدر @ittihad

أرقام مميزة تنتظر بنزيما بمونديال الأندية

ويتطلع بنزيما لمواصلة التألق مع الاتحاد، وقيادته لتحقيق مزيد من الانتصارات في كأس العالم للأندية، وتسجيل أرقام قياسية في مسيرته، حيث إنه يحتاج لهدف؛ حتى يصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل أكثر من هدف مع فريقين.

وخاض كريم بنزيما مباراته العاشرة في كأس العالم للأندية، ويفصله مواجهتان فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم النجم المصري حسين الشحات برصيد 12 لقاء، إلا أن الأخير مرشح لزيادة رصيده، حيث يُشارك مع الأهلي في النسخة الحالية.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر fifa

ويملك بنزيما فرصة أن يصبح أول لاعب في التاريخ يحرز أهداف في الأدوار الأربعة لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك في حالة نجاحه في هز شباك الأهلي المصري، في المباراة المقبلة، يوم الجمعة.

كما يطمح كريم بنزيما لمعادلة رقم الويلزي غاريث بيل، كثاني أفضل هدافي بطولة كأس العالم للأندية برصيد 6 أهداف، فيما يتصدر نجم النصر الحالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة بـ7 أهداف.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر fifa

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