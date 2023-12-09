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بعد تألقه اللافت مع النصر

أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو في دوري روشن

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ مساءً
أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين في دوري روشن السعودي.

تألق كريستيانو رونالدو بالدوري

وسجل كريستيانو رونالدو 30 هدفًا في دوري المحترفين خلال 31 مباراة، ليكون ثاني أسرع لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف بالتساوي مع نجم الأهلي السابق، عمر السومة، وخلف مهاجم الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله.

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كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

وأصبح كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عامًا، أكثر لاعب برتغالي تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، يليه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، فابيو مارتينيز برصيد 23 هدفًا.

وساهم كريستيانو رونالدو في تسجيل 40 هدفًا بدوري روشن السعودي منذ الانضمام إلى النصر في يناير 2023، حيث أحرز 14 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين الموسم الماضي، وهز الشباك 16 مرة وصنع 8 أهداف هذا الموسم.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

فوز النصر ضد الرياض

على الجانب الآخر، لعب النصر ضد الرياض على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وتمكن العالمي من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

ورفع العالمي رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض عند 16 نقطة في المركز الـ14.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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