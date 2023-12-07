أرقام مميزة لـ كيفن نكودو مع ضمك

واصل النجم الكاميروني كيفن نكودو، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، ليكون من أبرز لاعبيه في دوري روشن السعودي.

تألق كيفن نكودو

وواصل كيفن نكودو تألقه اللافت مع ضمك، ونجح في تسجيل هدفين في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد اليوم، ليصل إلى 9 مساهمات تهديفية في آخر 3 مباريات بدوري روشن السعودي.

ونجح كيفن نكودو في تسجيل 7 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 12 فرصة، وقام بـ11 مراوغة، بينهم 6 مراوغات ناجحة، ومنحته شبكة الإحصائيات “سوفاسكور” تقييمًا بـ7.57 درجات.

وساهم كيفن نكودو، في تحقيق ضمك لـ3 انتصارات متتالية، بعدما سجل هاتريك في شباك أبها، كما قدم تمريرة حاسمة، ونجح في تسجيل هدفين وصنع آخر أمام الفيحاء، قبل أن يترك بصمته ويهز شباك الاتحاد مرتين.

فوز ضمك ضد الاتحاد

ولعب ضمك ضد الاتحاد اليوم على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز فارس الجنوب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 24 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة، ليتواجد في المركز الرابع.